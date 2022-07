Przestrzeń na sztukę w Gemini Park Tychy

„Okno na kulturę” działa od 1,5 roku.

W centrum handlowym Gemini Park Tychy zorganizowano siedem dużych wydarzeń, które zaangażowały kilkudziesięciu artystów z Tychów i okolic.

„Okno na kulturę” to wspólna inicjatywa Miejskiego Centrum Kultury i Gemini Park Tychy.

– To unikalne przedsięwzięcie, dzięki któremu kultura stale gości w Gemini Park Tychy. Jest to również modelowy przykład na to, jak łącząc siły z lokalnymi partnerami, można stać się nieodzowną częścią życia kulturalnego miasta i regionu. To świeże podejście do takiej aktywności – mówi Aleksandra Zawodzińska, dyrektor ds. marketingu i PR Gemini Park Tychy.

Tym bardziej, że jej fundamentem jest ścisła kooperacja. – „Okno na kulturę” to wspólna inicjatywa Miejskiego Centrum Kultury i Gemini Park Tychy, która zaowocowała przeniesieniem części imprez MCK i jej partnerów na teren naszej galerii. W efekcie, od wielu miesięcy gościmy u siebie artystów, wystawy, koncerty czy spektakle teatralne, a więc wydarzenia, które do tej pory realizowane były w zupełnie innych przestrzeniach – mówi.

Wiele wydarzeń organizowanych we współpracy z MCK odbywa się w jednej z dedykowanej projektowi sklepowych witryn Gemini Park. Przestrzeń ta po raz pierwszy zaadaptowana została w pandemii i od tego czasu regularnie jest wykorzystywana.

– W Gemini Park dosłownie stworzyliśmy prawdziwe okno, przez które można podglądać lokalną kulturę. Za szybą odbywają się wystawy np. fotografii, rzeźby, malarstwa, street artu, koncerty, a nawet spektakle teatralne. To oryginalne i zwracające uwagę widza podejście do pokazywania i konsumowania kultury, zwłaszcza w komercyjnym otoczeniu galerii handlowej – dodaje.

Jak to wygląda w praktyce?

Tylko do czerwca br. w witrynie pojawiło się 7 wydarzeń, z udziałem kilkudziesięciu artystów. Z kolei rok wcześniej „Okno na kulturę” przyniosło aż 9 projektów, na które złożyło się 25 wydarzeń, angażujących blisko 100 artystów. Wśród największych wydarzeń był m.in. głośny performans Kamilli Baar zrealizowany wspólnie z Teatrem Małym w Tychach czy projekt „7 zmysłów” autorstwa Kasi Korus.

– Realizując projekt prezentujemy to, co dziś warte uwagi w tyskim życiu artystycznym. Nie zamykamy się przy tym jednak na jedną formę sztuki. Wspieramy młodych artystów, promujemy ich twórczość, często jeszcze początkującą, a także – co ważne – przybliżamy działalność Miejskiego Centrum Kultury jako lokalnego hubu artystycznego, który rozwija talenty. Pod tym względem jesteśmy też jego promotorem – mówi Aleksandra Zawodzińska.

Przestrzeń na sztukę w Gemini Park Tychy. Fot. mat. pras.

Korzyści z projektu płyną także dla galerii. – W kilkanaście miesięcy staliśmy się pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego w naszym mieście i ważnym partnerem. Zbudowaliśmy także wokół siebie społeczność, którą zaciekawia tego typu aktywność i która traktuje Gemini Park jako kolejne miejsce w Tychach, w którym można mieć kontakt ze sztuką. To nowa, znacznie szersza rola społeczna galerii, którą wciąż rozwijamy i umacniamy – podsumowuje.