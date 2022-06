Przy Puławskiej i Kuropatwy staną biura i centrum wystawiennicze. Prekursorem inwestycji jest OBI

Autor: Tamara Marczewska

14 cze 2022

OBI startuje u zbiegu ulic Puławskiej i Kuropatwy w Warszawie, w sąsiedztwie supermarketu Selgros. To piąty market budowlany sieci w stolicy i 61. w kraju. To także pierwszy etap budowy kompleksu handlowo-biurowego, którego inwestorem jest firma TransG RMD, należąca do grupy spółek inwestycyjnych Dariusza Gardenera.