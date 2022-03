Przyczepy gastro Crazy Dog to nowa franczyza od Multi Ice Group

Inwestycja w Crazy Dog zaczyna się już od 25 tys. zł.

W tej cenie franczyzobiorcy otrzymują całkowicie wyposażony, mobilny lokal, który może stanąć we wskazanej lokalizacji, bez konieczności ubiegania się o pozwolenie na budowę.

Partnerzy mogą w każdej chwili zmienić miejsce prowadzenia działalności – dzięki temu mogą elastycznie dopasowywać się do zmieniającej się infrastruktury miasta.

– Crazy Dog to nie jest kolejna budka z fast foodem. Nasze menu to zdecydowanie propozycje premium, dla bardziej świadomych konsumentów, których z każdym rokiem przybywa. Polacy coraz większą wagę przywiązują do tego, co jedzą i szukają lokali, które podążają za tymi trendami. Dlatego wykorzystujemy produkty jak najmniej przetworzone, od lokalnych dostawców. Dzięki temu jesteśmy w stanie zainteresować swoją ofertą szerokie grono klientów – od miłośników szybkich, klasycznych dań na mieście po osoby, które unikają w diecie mięsa – mówi Katarzyna Czapnik, przedstawicielka sieci.

Przyczepa jest wykonana z solidnych materiałów, odpornych na działanie warunków atmosferycznych, dzięki czemu może działać przez cały rok. Punkt przyciąga oko estetycznym, nowoczesnym wyglądem, który świetnie wpisuje się w niemal każde otoczenia.

– Przyczepa została tak zaprojektowana, aby zapewnić pracownikom najlepszą ergonomię pracy i komfort obsługi, a klientom – sprawne zamawianie. Niezbędne, wysokiej klasy urządzenia, solidna zabudowa stolarska, przyłącza – naszym franczyzobiorcom zapewniamy biznes dopracowany w absolutnie każdym detalu. Dzięki temu nie muszą oni martwić się o dodatkowe wyposażenie czy remont. Dostarczamy i montujemy lokal, który jest gotowy do serwowania potraw – przekonuje Katarzyna Czapnik.

Crazy Dog biznes dla każdego z pełnym wsparciem Multi Ice Group

Multi Ice Group oferuje pomoc w uzyskaniu dofinansowania, korzystne leasingi oraz wsparcie w promocji punktu, zanim jeszcze zostanie otwarty. Dodatkowo partnerzy mogą skorzystać z bazy gotowych lokalizacji w całej Polsce, sprawdzonych pod kątem potencjalnego ruchu klientów. Do tego dochodzi indywidualny opiekun, który czuwa nad powodzeniem przedsięwzięcia i służy swoją radą na każdym etapie inwestycji.

Multi Ice Group to firma z 18-letnim doświadczeniem na rynku franczyzowym w Polsce. Ma na swoim koncie marki, takie jak: LodyBonano, “u Lodziarzy” Wytwórnia Lodów Polskich czy Dr Kluczyk. W sumie w całym kraju działa ok. 300 firm związanych z Multi Ice Group. Spółka zapowiada, że jeszcze tej wiosny wystartuje z kolejną propozycją dla franczyzobiorców zainteresowanych kompleksowym “biznesem na kołach”.