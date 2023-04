W Polsce rośnie zainteresowanie sportem i aktywnością fizyczną, co przekłada się na rentowność branży klubów fitness. Karty w tym sektorze rozdają m.in. Benefit Systems i Medicover, za sprawą których konsolidacja rynku klubów fitness przyspiesza.

W 2022 rok przyniósł znaczący wzrost zainteresowania aktywnością fizyczną w obiektach sportowo-rekreacyjnych w Polsce - podaje spółka Benefit System w raporcie za 2022 rok. Liczba kart sportowych tej spółki na koniec grudnia ub.r. przekroczyła poziom sprzed pandemii.

Potencjał rynku potwierdza Justyna Gościńska, dyrektor Departamentu Sport i Fitness w Medicover w Polsce. - Po okresie pandemii stale rośnie zainteresowanie sportem i aktywnością fizyczną. Widzimy to także w naszych klubach fitness, które odwiedza coraz więcej klientów zarówno tych korzystających z pakietów sportowych Medicover Sport oraz indywidualnych – mówi.

Globalny rynek zdrowia i dobrego samopoczucia konsumentów, określany jako wellness jest już warty 1,5 biliona dolarów i rośnie w tempie od 5 do 10 procent rocznie - wynika z danych McKinsey. Ludzie na całym świecie są coraz bardziej zainteresowani dbaniem o siebie i planują wydać więcej pieniędzy na produkty i usługi wellness.

Według danych Benefit System, duże zainteresowanie sportem sprawia, że już co piąty aktywny fizycznie Polak wybiera trening w klubach fitness.

Wellness, czyli dobre samopoczucie, stan równowagi umysłu, ciała i ducha stał się priorytetem treningowym dla 50% badanych konsumentów, a 81% badanych potwierdziło, że wellness jest dla nich ważne – pokazują badania McKinsey przytoczone przez producenta sprzętu fitness Technogym.

Według Technogym wiodące trendy fitness w 2023 r. to:

1. Technologia wearables

2. Trening siłowy z wolnymi ciężarami

3. Trening z własną masą ciała

4. Programy fitness dla osób starszych

5. Trening funkcjonalny

6. Zajęcia na świeżym powietrzu

7. Trening interwałowy o wysokiej intensywności (HIIT)

8. Ćwiczenia na odchudzanie

9. Zatrudnianie certyfikowanych specjalistów fitness

10. Trening personalny

Cechą charakterystyczną dla branży fitness jest sezonowość. Tradycyjnie w trzecim kwartale roku kalendarzowego aktywność jest niższa niż w I, II i IV kwartale roku, co przekłada się na przychody i rentowność działalności związanej z prowadzeniem klubów fitness.



Najwięksi właściciele klubów fitness w Polsce:

Benefit Systems - 200 klubów fitness w Polsce

nazwa firmy: Benefit Systems

brandy: Zdrofit, Fitness Academy, My Fitness Place, Fabryka Formy, StepONE, S4 Fitness, Total Fitness oraz FitFabric

liczba klubów fitness: 186

Benefit Systems działa na polskim rynku od ponad dwóch dekad. Spółka jest twórcą Programu MultiSport, który umożliwia podejmowanie aktywności fizycznej w obiektach sportowych w całym kraju.

Grupa Benefit Systems jest także operatorem ponad 200 klubów fitness na czterech rynkach.

W Polsce odpowiada za sieci Zdrofit, Fitness Academy, My Fitness Place, Fabryka Formy, StepONE, S4 Fitness, Total Fitness oraz FitFabric.

Zdrofit / mat. pras.

Medicover w branży fitness: 131 klubów i benefity

nazwa firmy: Medicover

brandy: Just GYM, McFIT, Holmes Place, Fitness Platinium, UP

liczba klubów fitness: 131

Medicover stawia na budowanie sieci klubów fitness i siłowni. Obecnie do marki należy 131 obiektów zlokalizowanych w wielu miastach Polski (działających m.in. pod markami: Well Fitness, Just GYM, Holmes Place, McFIT, UP).

Medicover rozwija także benefity dla użytkowników swoich obiektów sportowych, m.in. oferując zniżki na stoki narciarskie lub indywidualne pakiety badań dla osób uprawiających sport opracowane przez Dział Medyczny firmy. W ramach pakietów sportowych Medicover Sport marka oferuje dostęp do 4,7 tys. obiektów, od siłowni, klubów fitness przez baseny, jogę czy ścianki wspinaczkowe.

Medicover ma pod swoim parasolem cztery lokalizacje z logiem UP. Fot. mat. pras.

CityFit rośnie dzięki Keen Property Management

nazwa firmy: Keen Property Management

brand: CityFit i CityFit Blue

liczba klubów fitness: 25

Keen Property Management działa od 2013 roku. Pierwszy klub CityFit powstał w 2014 roku. Strategia grupy sprawiła, że osiągnęła ona łączną liczbę 25 lokalizacji o łącznej powierzchni ponad 45 mkw.

W 2022 roku CityFit uruchomił nowy koncept biznesowy CityFit Blue, dedykowany klubom działającym w modelu franczyzowym, również w mniejszych miastach.

CityFit / mat. pras.

