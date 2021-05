Pszczeli bohater w Magnolia Park

Dzięki nim wzrastają łąki i rozkwitają kwiaty. Za ich sprawą owocują drzewa. Ich rola w ekosystemie jest kluczowa. Mowa oczywiście o pszczołach i innych owadach zapylających. Gdyby ich zabrakło, świat stanąłby przed obliczem katastrofy ekologicznej. Załamałaby się również produkcja żywności. W samej Europie od zapylania przez owady uzależnione jest ponad 4000 odmian warzyw, jak informuje Greenpeace Polska.

Niestety, pszczołom potrzebna jest pomoc – szkodzą im toksyczne pestycydy używane w rolnictwie i zanieczyszczenia znajdujące się w powietrzu.

– Jest wiele powodów, aby chronić pszczoły. Są one dla nas bardzo ważne i dlatego powinniśmy je lepiej poznać. W trosce o nie i środowisko zorganizowaliśmy rodzinne wydarzenie edukacyjne, którego głównymi bohaterkami są pszczoły i rośliny miododajne. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych ekologią oraz codziennym życiem owadów – zachęca Joanna Sawośko-Duda z Multi Poland, dyrektor centrum handlowego Magnolia Park.

Wydarzenie pod nazwą „Pszczoła, mały superbohater” trwa w Magnolia Park od 10 do 31 maja w godzinach otwarcia centrum. W programie są trzy atrakcje główne: wystawa fotografii, strefa edukacyjna i akcja sprzedażowa z nagrodami.

Strefa edukacyjna

Druga część wydarzenia, dostępna od 11 do 15 maja, to wyjątkowa strefa edukacyjna, a w niej: gigantyczna pszczoła, strój i inne atrybuty pszczelarza oraz wiele ciekawostek z życia owadów.

– Mało kto wie, że do wytworzenia zaledwie kilograma miodu pszczoły muszą zebrać nektar pochodzący aż z kilku milionów kwiatów – zauważa Joanna Sawośko-Duda.

– Ciekawostki o pracy i życiu pszczół, a także o tym, jak każdy z nas może im pomóc, prezentowane będą na tablicach edukacyjnych – zapowiada.

Akcja z nagrodami

Trzecią częścią wydarzenia „Pszczoła, mały superbohater” to akcja dla klientów, w której do odebrania za zakupy będą karty podarunkowe i saszetki z mieszkanką nasion do samodzielnego zasadzenia roślin miododajnych. Aby dostać nagrodę, wystarczy w sobotę, 15 maja zrobić zakupy na kwotę 150 zł (na maksymalnie dwóch paragonach) i zgłosić się do punktu wydawania nagród w okolicach sklepu Super-Pharm.