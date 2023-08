Sportowa oferta od marki Puma ma więcej miejsca w NoVa Park. Klienci znajdą tam odzież i obuwie w stylu sportowym.

NoVa Park ma więcej miejsca dla sportu.

W galerii w Gorzowie Wielkopolskim pojawił się sklep Pumy.

Sport w NoVa Park to również: 4F, 50 Style i New Balance.

Odświeżony i powiększony sklep marki Puma już jest gotowy dla klientów. Na poziomie 1 obok sklepu Homla na wieszakach w nowym sklepie czekają ubrania i akcesoria sportowe z logiem Puma.

NoVa Park to centrum handlowe zlokalizowane jest w centrum Gorzowa Wielkopolskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie kulturalnych i rozrywkowych symboli miasta, bulwaru nadwarciańskiego oraz głównych szlaków komunikacyjnych.

Na terenie obiektu funkcjonują: Carrefour oraz liczne sklepy i punkty usługowe, w tym marki takie jak: TOUS, Stradivarius, Bershka, Pull&Bear, Reserved, Cropp, House, Mohito, C&A, Medicine, CHANGE Lingerie, Home&You, Duka, Homla, Hebe, Super-Pharm, Sephora, Douglas, Smyk, Intersport, 4F, Outhorn, Adidas, New Balance, Puma, Sizeer, 50 Style, W.KRUK, Vision Express, Fielmann, Media Expert, iSpot, Pepco, KFC, Kraina Serów, So Coffee czy North Fish. Do dyspozycji klientów jest również klub fitness Fabryka Formy.

Pełna kategoria sport i rekreacja w NoVa Parku to:

4F

50 Style

New Balance

Acapulco

Adidas

Fabryka Formy

Game Arena

Intersport

Olimp Store

Polbud

Sizeer

Puma działa od 1948 r. Wśród znanych twarzy związanych z marką pojawiły się na przestrzeni lat m.in. z Dua Lipa, Cara Delevingne, Naymar Jr, Winnie Harlow czy Lewis Hamilton. Sieć w Polsce jestem dostępna w 23. sklepach m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Łodzi czy Poznaniu.

