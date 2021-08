Puma rozgościła się w Tarnowie

W Gemini Park Tarnów otwarto pierwszy w tym mieście salon marki PUMA.

W ofercie salonu można znaleźć zarówno obuwie, jak również odzież sportową i akcesoria dla kobiet i mężczyzn.

Jak zapowiadają przedstawiciele centrum handlowego, to dopiero początek nowości, jakie będą się tu sukcesywnie pojawiać w najbliższych miesiącach.

Jest to już 9. sklep z ofertą tego typu w Gemini Park. Oprócz nowo otwartego, w galerii obecne są też salony marek New Balance, 4F i 4F Junior. Działają tu również 3 multibrandowe sklepy sportowe i streetwearowe - Martes Sport, 50Style i Sizeer.

– Nowe otwarcie umacnia nasz sportowy i modowy tenant-mix. Tworzy także nową, ciekawą destynację zakupową, która jest atrakcyjna zarówno dla osób na co dzień uprawiających różne sporty, jak również dla tych, którzy po prostu cenią sobie modowy luz – mówi Joanna Zemczak, senior leasing manager w Gemini Holding. – Już samo otwarcie i zainteresowanie, jakim cieszył się sklep w pierwszych dniach, pokazały, że PUMA była jedną z najbardziej pożądanych marek przez klientów w regionie. Ten fakt sprawia, że brand może liczyć na bardzo udany debiut na lokalnym, bardzo chłonnym i spragnionym nowości, rynku – dodaje.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Na to liczy też dyrekcja obiektu. – Rozwijając naszą ofertę staramy się sięgać po marki, które nie tylko są doskonale rozpoznawalne przez naszych klientów, ale które wpisują się we współczesny lifestyle – mówi Zbigniew Nowak, dyrektor Gemini Park Tarnów. – PUMA to brand, który nie tylko mocno związany jest ze sportem, lider w tym segmencie. To również marka, która daleko wykracza poza te skojarzenia, stając się częścią chociażby mody ulicznej. Co ważne, brand w swoim rozwoju nie boi się wyzwań, łącząc siły m.in. ze znanymi sportowcami, projektantami mody czy influencerami, co owocuje unikalnymi kolekcjami. Teraz także dostępnymi dla klientów Gemini Park – dodaje.



Duże nadzieje w związku z otwarciem mają także przedstawiciele marki.