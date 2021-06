Puma w Gemini Park Tarnów

– To kolejna globalna marka, która zdecydowała się na ulokowanie swojego sklepu w Gemini Park. Nowy lokal wzmocni i zdywersyfikuje ofertę centrum handlowego w segmencie sportowym, ale także dopełni kluczową ofertę szeroko pojętej mody – mówi Daniel Słuchocki, Head of Lease w Gemini Holding.

Sklep Pumy w Gemini Park Tarnów będzie pierwszym sklepem pod tym szyldem w tej części Małopolski.

– Rozwijając ofertę tarnowskiego centrum handlowego staramy się, aby tenant mix był nie tylko unikalny na lokalnym rynku, ale przede wszystkim atrakcyjny dla klienta z całego regionu, wypełniony doskonalone znanymi i lubianymi markami. PUMA jest bez wątpienia jednym z takich brandów, na który od lat czekali mieszkańcy Tarnowa i okolic – dodaje Słuchocki.

PUMA będzie 9 sklepem z ofertą sportową w Gemini Park Tarnów. Dziś w ofercie można znaleźć tu m.in. New Balance, 4F, 4F Junior, a także multibrandowe sklepy sportowe m.in. Martes Sport, 50Style czy Sizeer. Umowa z Pumą jest pierwszą z serii spodziewanych w tym roku.

– Szacuje się, że trzy czwarte Polaków uprawia sport. Stajemy się coraz bardziej aktywni fizycznie. Wraz z rozwojem tego trendu, pojawiają się nowe potrzeby zakupowe. Widzimy to również w naszym regionie, a także w samym Gemini Park, gdzie sklepy sportowe od lat cieszą się stale rosnącą popularnością wśród klientów. Wejście PUMY do naszej oferty sprawi, że w Gemini Park powstanie kolejna, niezwykle popularna destynacja zakupowa dla osób aktywnych fizycznie, ale także dla osób poszukujących ciekawej oferty modowej – mówi Zbigniew Nowak, dyrektor Gemini Park Tarnów.

Ale to nie jedyna korzyść z planowanego otwarcia dla Gemini Park i lokalnego rynku. – Dzięki nowej umowie będziemy mieć nie tylko najszerszą, ale przede wszystkim najbardziej zróżnicowaną ofertę sportową we wschodniej Małopolsce. To pozwoli nam jeszcze mocniej zaznaczyć się na lokalnym i regionalnym rynku, a także wzmocnić pozycję galerii pierwszego wyboru dla osób, które poszukują kompleksowej oferty sportowej i fashion – dodaje.

Duże nadzieje z nowym otwarciem na tarnowskim rynku wiąże także marka PUMA. – Razem z naszym partnerem handlowym, firmą Best Shoes, jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu wspólnego otwarcia nowego sklepu w tarnowskim Gemini Park. Był to jeden z elementów planu umacniania PUMA na polskim rynku. Gemini Park, ze względu na swoją popularność było główną, z potencjalnie rozpatrywanych lokalizacji nowego salonu w regionie. Świetny produkt i doskonały serwis sprzedażowy w najnowszej odsłonie wizualnej marki szybko spotkają się z ciepłym przyjęciem przez klientów – zapewnia Hubert Hojnacki, Area Retail Manager w PUMA.