Punkt informacyjny dla uchodźców w Gemini Park w Bielsku-Białej

Osoby uciekające przed wojną na Ukrainie w punkcie będą miały możliwość uzyskania informacji o wsparciu oferowanym przez miasto Bielsko-Białą. Będą mogły zarejestrować swój pobyt poprzez formularz internetowy, pobrać wnioski na świadczenia czy też otrzymać niezbędne wsparcie psychologiczne i prawne.

W punkcie będzie można także zostawiać dary dla uchodźców

Do dyspozycji uchodźców będzie tablet z dostępem do internetu, służący do rozmów z bliskimi pozostałymi na Ukrainie. W punkcie będzie można także zostawiać dary dla potrzebujących uchodźców - wylicza portal.

Punkt informacyjny w CH Gemini Park będzie wspierany przez wolontariuszy, którzy zgłosili swoją chęć pomocy uchodźcom. W punkcie informacje uzyskają także osoby wspierające Ukraińców w zakresie przysługujących im świadczeń.