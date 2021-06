Punkty szczepień w galeriach. PRCH zachęca właścicieli i zarządców do włączenia się w akcję

Punkty szczepień w centrach handlowych - to jedna z rekomendacji, jaką zarząd Polskiej Rady Centrów Handlowych chce przekazać swoim członkom.

Zarząd Polskiej Rady Centrów Handlowych podjął decyzję, aby zarekomendować centrom handlowym włączenie się w akcję promocji szczepień.

PRCH zachęca także swoich członków do organizacji punktów szczepień w samych obiektach.

Podczas rozmów z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów oraz Narodowym Funduszem Zdrowia PRCH zadeklarowało, że polskie centra handlowe nie tylko mają świadomość tego, jak ważna społecznie jest kampania informacyjna kierowana do Polaków, ale również dzięki dynamicznie rosnącej liczbie klientów oraz znaczeniu dla lokalnych społeczności, mogą zapewnić wielomilionowe dotarcie z informacjami o szczepieniach.

PRCH zadeklarowało również otwartość na możliwość organizacji, dodatkowych punktów szczepień, na terenie obiektów handlowych, dostępnych dla wszystkich zainteresowanych.

- Centra handlowe mogą zapewnić dotarcie do milionów ludzi. Są usytuowane w dogodnych miejscach, doskonale skomunikowane oraz rozpoznawalne wśród lokalnych społeczności. To miejsca zintegrowane z tkanką miast i lokalnym środowiskiem. Od początku pandemii jako branża nie tylko prowadzimy szeroko zakrojoną akcję edukacyjną wśród klientów promującą odpowiedzialne zachowania podczas zakupów, ale również skrupulatnie dostosowaliśmy się do obowiązujących obostrzeń oraz pomagaliśmy lokalnym społecznościom i służbom medycznym. Galerie – małe i duże, położone w centrach miast wojewódzkich czy na obrzeżach miejscowości powiatowych – są chętnie odwiedzane przez bardzo różnych klientów reprezentujących wszystkie pokolenia. Właśnie dlatego podjęliśmy decyzję, żeby rekomendować solidarne wsparcie działań chroniących zdrowie Polaków – wyjaśnia Jan Dębski, prezes Polskiej Rady Centrów Handlowych.

Priorytetem dla PRCH oraz wspólnym celem dla firm zrzeszonych w stowarzyszeniu jest to, aby edukując i promując postawy odpowiedzialne społecznie, nie dopuścić do kolejnej fali pandemii.