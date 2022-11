Atrium Targówek zaprasza 27 listopada na PupiLove Targi, lokalne wydarzenie skierowane do wszystkich właścicieli oraz miłośników psów i kotów.

Atrium Targówek zaprasza na kolejną edycję imprezy PupiLove Targi, która odbędzie się w niedzielę 27 listopada br. w godzinach od 11:00 do 17:00.

PupiLove Targi to lokalne wydarzenie skierowane do wszystkich właścicieli oraz miłośników psów i kotów. Podczas PupiLovych Targów można spotkać się bezpośrednio z wieloma małymi producentami niezwykłych akcesoriów i produktów dla czworonogów, którzy przyjadą z różnych stron Polski. Są to wyroby niszowe, często ręcznie wytwarzane, najwyższej jakości, których nie znajdzie się w zwykłych sklepach. Dodatkowym atutem jest to, że każdą rzecz można obejrzeć, dotknąć, przymierzyć i kupić, a wystawcy chętnie służą każdemu radą i pomocą w doborze produktów najodpowiedniejszych dla Pupila.

Znaleźć będzie można m.in. przepiękne smycze, szelki i obroże, maty samochodowe, posłania, ubranka i kocyki, bandanki i zabawki, smakołyki, kosmetyki oraz inne akcesoria dla psów, kotów i ich właścicieli. Wstęp na targi dla zwiedzających jest bezpłatny, a przyprowadzone przez właścicieli czworonogi będą mile widziane.

