Puste półki w supermarketach. Intermarché i Tesco już mierzą się z problemem

W Europie nasilają się trudne negocjacje cenowe pomiędzy detalistami a producentami. We Francji Jacobs Douwe Egberts wstrzymał dostawy do Intermarché, w Wielkiej Brytanii asortyment Colgate Palmolive zniknął z półek w Tesco.

Znów robi się gorąco na linii sieć-dostawca. Zdaje się, że belgijska sieć Colruyt załagodziła spory z Ferrero i Nestlé. Niestety pojawiają się nowe konflikty.

Holenderski supermarket internetowy Picnic niedawno wycofał ze swojego asortymentu chipsy Lay's. Poszło oczywiście o wzrost cen produktu.

Toczące się spory, wyróżnia fakt, że to producenci wstrzymują dostawy – lub grożą, że to zrobią.

- Walczymy o najniższą cenę. Niestety nie możemy dogadać się z tym dostawcą - zakomunikował e-sprzedawca. Piknic kupuje towary wspólnie z liderem niemieckiego rynku - siecią Edeka. Ta sieć z koli jest w konflikcie z dużymi dostawcami jak PepsiCo, L'Oréal i Melitta.

We Francji trwa obecnie otwarty konflikt między siecią supermarketów Intermarché a producentem kawy Jacobsem Douwe Egbertsem. Producent wstrzymał dostawy po tym, jak sprzedawca odmówił zaakceptowania podwyżek cen. Magazynowi biznesowemu Capital firma JDE powiedziała, że „jej priorytetem jest dialog z Intermarché i zrobi wszystko, co możliwe, aby jak najszybciej osiągnąć rozsądne porozumienie”. Według Intermarché, JDE chciało przeforsować 25-procentową podwyżkę.

W Wielkiej Brytanii również konflikty. Według branżowego magazynu The Grocer, w Tesco prawie cały asortyment Colgate Palmolive (ponad 70 pozycji) zniknął z półek i z e-sklepu. W mediach społecznościowych detalista wymijająco odpowiada na pytania niezadowolonych klientów. Rzecznik Tesco powiedział The Grocer: „wkrótce produkty Colgate będą dostępne dla naszych klientów, a w międzyczasie nadal mamy dostępne wszystkie inne produkty do higieny jamy ustnej”.