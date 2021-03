Quiosque inwestuje w Częstochowie. Własny salon wystartował

Lokal ma powierzchnię 80 mkw. i mieści się przy handlowej ulicy miasta.

- Cieszymy się, że mimo trudnej sytuacji w branży, otwieramy kolejny salon. Uważamy, że lokalizacja, którą wybraliśmy ma duży potencjał. W pobliżu naszego salonu znajduje się wiele punktów usługowych, toczy się handlowe życie miasta. Odwiedzając nasz salon klientki mogą oszczędzić czas załatwiając wiele spraw w jednym miejscu - mówi Małgorzata Larwa, Dyrektor ds. Ekspansji.

Marka zaprasza do współpracy potencjalnych franczyzobiorców. Aby współpracować z Quiosque należy posiadać lokal, którego optymalna dla marki powierzchnia ma metraż od 100 do 130 mkw., w mieście powyżej 30 tysięcy mieszkańców. Koszt inwestycji to, w zależności od stanu lokalu, od 1 000zł do 2 500zł netto na mkw.