Quiosque: Musimy zamknąć sklepy. To jedyna informacja, jaką otrzymaliśmy

Na dzień przed przymusowym lockdownem, jest wiele niewiadomych, a tylko jedno pewne: sklepy w galeriach handlowych będą zamknięte do końca listopada - mówi dla PropertyNews.pl Agnieszka Krzywańska, dyrektor zarządu PBH S.A., właściciela marki odzieżowej Quiosque. - Nie mamy żadnych wytycznych, a musimy podejmować konkretne kroki.

Sieci handlowe wciąż nie odbudowały kondycji po wiosennym lockdownie. - W momencie, gdy powoli zaczęliśmy otrząsać się z pierwszego szoku i strat, jakie ponieśliśmy, z dnia na dzień, znów musimy zamknąć sklepy - mówi Agnieszka Krzywańska, dyrektor zarządu PBH S.A. - Znamy decyzje rządu, ale w ślad za tym nie poszły żadne wytyczne. Do soboty musimy być w pełni gotowi do zamknięcia biznesu w galeriach, a nadal nie wiemy, jaką pomoc dostaniemy, czy otrzymamy dofinansowanie na utrzymanie miejsc pracy podczas zamknięcia i czy będą działać postanowienia, z których korzystaliśmy podczas pierwszego lockdownu. Cały czas walczymy o zachowanie miejsc pracy, o ludzi, którzy tworzą naszą firmę, a obecnie żyją w wielkiej niepewności. Nasze sklepy będą zamknięte, pracownicy pozostaną w domach. Tymczasem nie wiemy czy za okres zamknięcia będziemy musieli płacić czynsz w galeriach handlowych.

Agnieszka Krzywańska zaznacza, że wiele firm, w tym PBH S.A. , do dziś nie może skorzystać ze wsparcia, jakie gwarantowano w pierwszych tarczach antykryzysowych, ze względu na to, że w minionych miesiącach przeprowadzono – konieczne dla ratowania biznesu - działania nie uwzględnione w wytycznych uprawniających do wsparcia, np. przeprowadzono restrukturyzację. - Restrukturyzacja eliminuje możliwość korzystania z Tarczy Finansowej przed zakończeniem całego procesu - mówi Agnieszka Krzywańska. - Sytuacja jest bardzo trudna, a głównym celem jest uratowanie miejsc pracy, walka o ludzi. Wszystko będzie jednak zależeć od tego, jak długo sklepy pozostaną zamknięte i jak szybko firmy otrzymają pomoc.

