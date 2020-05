QUIOSQUE odstępuje od części umów z galeriami handlowymi

Właściciel marki odzieżowej QUIOSQUE zdecydowała się nie wznawiać działalności handlowej w dniu 4 maja 2020 roku w 32 lokalizacjach własnych, co stanowi około 30 proc. wszystkich sklepów

- Bezprecedensowa sytuacja, związana z pandemią COVID-19 zmusiła nas do podjęcia głębokiej analizy możliwości wykonywania umów najmu z galeriami handlowymi na dotychczasowych zasadach. - mówi Agnieszka Krzywańska, dyrektor zarządu firmy PBH SA,właściciela marki odzieżowej QUIOSQUE.

PBH SA skierowała do wybranych galerii handlowych pisma, w których informuje o odstąpieniu od umowy najmu. Jednocześnie spółka zapewnia, że jest gotowa do negocjacji najmu na nowych zasadach.

- Na podstawie doświadczeń branży handlowej w Chinach, a także w Niemczech wiemy, że po otwarciu centrów handlowych ruch w tych sklepach jest o 70 proc. niższy w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Przy takiej skali wejść, nie będziemy w stanie pokryć stawek czynszu wynikających z dotychczasowych umów handlowych - informuje Agnieszka Krzywańska.

- Chcąc przetrwać na rynku i obronić miejsca pracy, musimy jak najszybciej dostosować warunki prowadzenia działalności handlowej do nowej rzeczywistości. W szczególności dotyczy to kosztów najmu. Warto dodać, że za nami są najlepsze miesiące sprzedażowe – czas, kiedy sprzedajemy towar z pełną marżą. W tym okresie klientki przychodzą do QUIOSQUE zwłaszcza po odzież na wyjątkowe uroczystości rodzinne, których w tym sezonie nie będzie – dodaje.

PBH SA nie jest jedyną firmą, która zdecydowała się na takie działanie. Podobne kroki podjęły m.in. LPP, Empik.