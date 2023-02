Quiosque chce otworzyć w 2023 r. 30 sklepów w galeriach handlowych. W ciągu pięciu lat marka planuje mieć 50 tys. mkw. powierzchni sprzedaży. Pomóc mają akwizycje innych marek. Pierwsza transakcja właśnie została sfinalizowana.

Sieć Quiosque liczy obecnie ok. 110 sklepów. Główna strategia rozwoju marki nadal zakłada otwieranie nowych lokalizacji przede wszystkim w centrach handlowych.

Obecnie Quiosque ma 12, 5 tys. mkw. powierzchni sprzedaży. W perspektywie pięcioletniej chce osiągnąć ok. 50 tys. mkw.

Quiosque, szukając marek do przejęcia, koncentruje się na brandach funkcjonujących głównie w e-commerce. Pierwsza akwizycja dotyczy marki MaraSimSim. To projektowana przez Katarzynę Paszek autorska biżuteria.

Z jakim rezultatem Quiosque zakończył miniony rok?

Agnieszka Krzywańska, dyrektor zarządu PBH: Zarówno dla nas, jak i dla całej branży, to był trudny rok, ale my byliśmy na to przygotowani. Patrząc na rynek, mam wrażenie, że cały sektor odzieżowy jest kolosem na glinianych nogach. Wszyscy walczą o sprzedaż i pozbywanie się zapasów, a zapominają o marży, jako o tym czynniku, który na końcu decyduje o wyniku firmy. Tymczasem my już dwa lata temu postawiliśmy sobie za cel zrealizowanie strategii długoterminowej opartej przede wszystkim na pracy nad marżą i szanowaniem posiadanego zapasu. Dla nas on jest inwestycją, elementem majątku, a nie zlegającym towarem, którego trzeba się pozbyć.

Szukamy nowych, ciekawych lokalizacji. Mamy w planach otwarcie 30 sklepów w tym roku, ale nie wiemy, czy uda nam się znaleźć tyle lokali - tłumaczy Agnieszka Krzywańska, dyrektor zarządu PBH. Fot. Immobile/youtube.

Sieć Quiosque liczy obecnie ok. 110 sklepów. Wszystkie należą do was, czy rozwijacie się też przez franczyzę?

Sklepy franczyzowe zamknęliśmy już jakiś czas temu, więc prawie wszystkie salony należą do nas. Stało się tak dlatego, że franczyza oparta była na wynikach sprzedażowych. Tymczasem naszym celem stała się marża, a wiadomo, że wtedy sprzedaż spada. Zatem nasze cele przestały być zbieżne.

Dzisiaj nie ma już ewidentnie rynku wynajmującego, z którym niedawno się mierzyliśmy. Co prawda, nie można powiedzieć, że nastał rynek najemcy, ale zdecydowanie wyczuwalna jest zmiana sił - uważa Agnieszka Krzywańska, dyrektor zarządu PBH.

Quiosque jest obecny głównie w galeriach handlowych. Czy po pandemii inaczej się w nich pracuje?

Sporo się zmieniło. Klienci wrócili, ale niekoniecznie po to, żeby kupować. Jednak nasza główna strategia rozwoju nadal zakłada otwieranie nowych lokalizacji przede wszystkim w centrach handlowych. Według nas, sklepy zlokalizowane przy głównych ulicach handlowych wciąż nie są konkurencją dla galeryjnych.

A retail parki? Galerii handlowych nowych raczej już nie będzie, a parki handlowe powstają niemal bez umiaru.

Przyglądamy się z uwagą i analizujemy rynek retail parków powstających obecnie w Polsce. Często te obiekty powstają na obrzeżach miast, co nie jest oczywistą lokalizacją dla marek z segmentu fashion.

Przed galeriami handlowymi teraz trudny czas - choćby z pespektywy indeksacji czynszów i rozliczenia kosztów wspólnych. Niektórzy najemcy zapowiadają negocjacje. Jak pani to widzi?

Sytuacja jest trudna dla obu stron, chociaż jest lepiej, bo jednak nie ma już ewidentnie rynku wynajmującego, z którym niedawno się mierzyliśmy. Co prawda, nie można powiedzieć, że nastał rynek najemcy, ale zdecydowanie wyczuwalna jest zmiana sił. Oczywiście, że wszyscy dzisiaj walczą o cenę najmu, bo przecież każdego dotykają zwiększone koszty pracy czy zakupu towarów. Z tym, że dzisiaj wszyscy są też świadomi wydatków ponoszonych przez wynajmujących.

Biżuteria MaraSimSim nie jest naśladownictwem tego, co widzimy w sklepach galeryjnych. Każda kolekcja inspirowana jest naturą lub podróżami właścicielki. Marka bazuje na pierścionkach, a Quiosque - na sukienkach. Uznaliśmy, że to idealnie kobiecy zestaw - tłumaczy Agnieszka Krzywańska, dyrektor zarządu PBH.

Czy łatwej jest dzisiaj wynająć dobry lokal w galerii handlowej? Nie wszystkie przecież są w pełni skomercjalizowane.

Akurat szukamy nowych, ciekawych lokalizacji. Mamy w planach otwarcie 30 sklepów w tym roku, ale nie wiemy, czy uda nam się znaleźć tyle lokali. Dużo także zależy od podejścia wynajmujących i dopasowania warunków najmu do możliwości przychodowych generowanych przez daną lokalizację. Nie widzimy, żeby dostępność była bardzo duża, szczególnie w atrakcyjnych centrach handlowych. Obecnie mamy 12,5 tys. mkw. powierzchni sprzedaży i wierzymy, że w perspektywie pięcioletniej osiągniemy ok. 50 tys. mkw.

Ten ambitny plany zakłada też przejęcia innych spółek z branży fashion. Według jakiego klucza je dobieracie?

Szukając naszych przyszłych partnerów koncentrujemy się na brandach funkcjonujących głównie w e-commerce. Ostatni rok był naprawdę trudny i wiele marek przeżyło zapaść. Zawsze szukamy w nich elementu wyróżniającego oraz patrzymy na ich potencjał rozwoju w świecie sprzedaży off-line.

Pierwsza akwizycja już się wydarzyła, prawda?

Tak. Podpisaliśmy już umowę z właścicielem marki MaraSimSim. To projektowana przez Katarzynę Paszek autorska biżuteria. Zwróciliśmy na nią uwagę, ponieważ nie jest naśladownictwem tego, co widzimy w sklepach galeryjnych. Każda kolekcja inspirowana jest naturą lub podróżami właścicielki. Marka bazuje na pierścionkach, a Quiosque - na sukienkach. Uznaliśmy, że to idealnie kobiecy zestaw.

Biżuterię MaraSimSim będziecie sprzedawać w salonach Quiosque, czy może osobnych butikach?

Na początku w sklepach Quiosque. Właśnie szukamy dla tej biżuterii odpowiedniej aranżacji.

