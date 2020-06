Quiosque: Przy tak niskiej skali wejść, nie będziemy w stanie pokryć stawek czynszu

Firmy handlowe i usługowe zrzeszone w Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług postanowiły jednogłośnie zaprotestować wobec obciążania ich przez wynajmujących czynszami nieadekwatnymi do obecnych możliwości finansowych. W proteście zorganizowanym wczoraj w Warszawie, w Galerii Północnej wzięło udział kilkadziesiąt firm z całej Polski, w tym marka odzieżowa Quiosque.

Na skutek pandemii najemcy odnotowujący spadki obrotów na średnim poziomie ok. 50% nie są w stanie zaakceptować czynszów w 100% wysokości ustalanej przed kwarantanną. Apelują do wynajmujących o dostosowanie wysokości opłat proporcjonalnie do obrotów osiąganych w lokalach.

Protest polegał na symbolicznym zamknięciu sklepów i punktów objętych akcją w Galerii Północnej w godzinach: 12.00 - 16.00.

Mimo otwarcia galerii handlowych, Polacy bardzo sceptycznie podchodzą do wizyt i zakupów w takich miejscach. Klienci obawiają się zarażenia koronawirusem, nie mogą też skorzystać z pełnej oferty i atrakcji dostępnych do tej pory.

Po podsumowaniu pierwszego miesiąca działania po rozluźnieniu kwarantanny, wyraźnie widać, że realia sprzed pandemii są odległe i nieosiągalne w obecnych warunkach. Spadki odwiedzalności punktów oraz sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku sięgają nawet powyżej 50% (badanie wewnętrzne ZPPHiU).

- Przy tak niskiej skali wejść, nie będziemy w stanie pokryć stawek czynszu wynikających z dotychczasowych umów handlowych. Chcąc przetrwać na rynku i obronić miejsca pracy, musimy jak najszybciej dostosować warunki prowadzenia działalności handlowej do nowej rzeczywistości. W szczególności dotyczy to kosztów najmu – mówi Agnieszka Krzywańska Dyrektor Zarządu PBH.