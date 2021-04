Quiosque ze śmiałym ruchem. Przenosi sprzedaż do hoteli

Obostrzenia w centrach handlowych uniemożliwiły sprzedaż markom odzieżowym. Firma Quiosque postanowiła wykorzystać tę sytuację i jednoczesne zamknięcie hoteli, aby przenieść sprzedaż najnowszej kolekcji do hoteli sieci Focus.

Quiosque to znana marka modowa dla kobiet, obecna na polskim rynku blisko 30 lat. QUIOSQUE stanowi jedną z największych polskich sieci sprzedaży w branży odzieżowej, posiada szybko rozwijający się kanał e-commerce. Obecnie sieć salonów liczy ponad 160 sklepów stacjonarnych.

- Rok temu, podczas pierwszego lockdownu byliśmy pierwszą firmą odzieżową, która rozpoczęła sprzedaż kolekcji za pośrednictwem mediów społecznościach. Sukces tego pomysłu sprawił, że sprzedaż live wpisała się na stałe do kalendarza naszych działań, a grono fanek takiej formy zakupów on-line wciąż rośnie. W marcu, tego roku, stanęliśmy przed koniecznością zamknięcia sklepów po raz czwarty. W myśl obowiązujących obecnie przepisów nasze salony, znajdujące się przy ulicach, mogą działać, a pozostałe sklepy – zlokalizowane w galeriach handlowych - muszą pozostać zamknięte. Czujemy ogromną niesprawiedliwość i brak logiki przy podejmowaniu takich decyzji przez rząd. Cała sieć naszych sklepów funkcjonuje według tych samych standardów i reżimów bezpieczeństwa. Dlaczego więc tylko wybrane sklepy QUIOSQUE mogą działać? – mówi Agnieszka Krzywańska, dyrektor zarządu PBH S.A.

Marka – wsłuchując się w potrzeby swoich klientek - zaprasza je do showroomów, mieszczących się w wybranych hotelach sieci Focus. Dzięki takiej inicjatywie, to klientki podejmą decyzję czy chcą odwiedzić swoją ulubioną markę osobiście, czy też pozostać w kontakcie on – line – w myśl hasła akcji: „Modnie jest móc decydować”. Panie, które odwiedzą QUIOSQUE w hotelach, mogą nie tylko zaspokoić potrzebę kontaktu z drugim człowiekiem, przymierzyć wybraną przez siebie rzecz, otrzymają także specjalny rabat przy zakupie oraz aromatyczną kawę na wynos. Quiosque – znany z wysokiego poziomu obsługi i doradztwa przy doborze odzieży – także w tej wyjątkowej sytuacji, zapewnia indywidualny kontakt z konsultantem sprzedaży.

Grupa Kapitałowa IMMOBILE – właściciel sieci hoteli Focus – od 10 kwietnia udostępnia powierzchnię hoteli do sprzedaży oferty Quiosque. Stworzono specjalnie zaaranżowane showroomy – z wybraną ofertą produktów - dostępną dla klientek w godzinach 10.00-18.00. Innowacyjne przedsięwzięcie biznesowe będzie w pełni bezpieczne zarówno dla odwiedzających, jak i pracowników, odbywa się bowiem z zachowaniem rygoru sanitarnego.

Showroomy Quiosque mieszczą się w hotelach Focus w: Gdańsku, Bydgoszczy, Lublinie, Szczecinie, Łodzi, Chorzowie i Poznaniu. W przyszłym tygodniu do tej listy dołączy też Sopot.