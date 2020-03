Radosław Knap, PRCH: Ustawowa obniżka czynszu dla najemców zamkniętych lokali nie pomoże branży

Minister rozwoju, Jadwiga Emilewicz, zapowiedziała dziś, że rząd nie przewiduje działań osłonowych dla właścicieli i zarządców centrów handlowych. Nie ma też mowy o jakimkolwiek wsparciu dla właścicieli małych sklepów przy ulicach lub najemców galerii prowadzących działalność w trakcie epidemii - sprzedających niezbędne artykuły spożywcze, drogeryjne, higieniczne lub dla zwierząt. Z kolei w zaakceptowanej wczoraj Tarczy Antykryzysowej znalazł się zapis o ustawowym obniżeniu czynszu o 90 proc. dla zamkniętych przez państwowe regulacje najemców galerii, kosztem tych, którzy je wynajmują i prowadzą. - Nie jest to rozwiązanie, które pomoże branży. Apelujemy, m.in. o wsparcie handlu i usług poprzez partycypację Państwa w kosztach najmu zamkniętych lokali i dopłatach do wynagrodzeń pracowników sektora, z możliwością odroczenia płatności czynszów, ale nie ich zredukowania praktycznie do zera - mówi Radosław Knap, dyrektor generalny Polskiej Rady Centrów Handlowych.

- Potrzebne są rozwiązania, które będą zgodne z konstytucją i uwzględnią zarówno interesy najemców prowadzących sklepy w galeriach, ale też przy ulicach polskich miast i miejscowości. Nie powinno to się odbywać kosztem wszystkich właścicieli nieruchomości posiadających lokale handlowo-usługowe: zarówno centrów handlowych czy też należących do samorządów i miast – mówi Radosław Knap.

PRCH podkreśla swoje poparcie dla Rzecznika MSP, który wśród postulatów zawarł potrzebę wsparcia handlu i usług poprzez partycypację Państwa w kosztach najmu lokalu. - Takie rozwiązanie wprowadzono we Włoszech, gdzie poprzez specjalną regulację, umożliwiono najemcom odliczenie 60 proc. czynszu od podatku, co poprawia płynność finansową zarówno najemcom, jak i wynajmującym - mówi dyrektor generalny Polskiej Rady Centrów Handlowych. - Zaproponowany przez polski rząd pakiet zakłada obniżenie czynszu o 90 proc., a to oznacza, że większość kosztów zapłacą zarządcy i właściciele centrów handlowych, którzy przecież zatrudniają dziesiątki tysięcy pracowników do utrzymania tych obiektów – podsumowuje.