- W Dino czy podobnych sieciach handlowych ponoć otworzono szampana. Na pewno jednak 800+ będzie miało działanie inflacyjne - uważa Rafał Brzoska, szef InPost.

PiS w ramach toczącej się nieoficjalne kampanii wyborczej obiecał podniesienie świadczenia 500+ do 800 zł.

Koszt wprowadzenia takiego trwałego zobowiązania społecznego państwa to koszt ok. 60-70 mld zł rocznie.

Szef InPost na konferencji ocenił możliwe skutki wprowadzenia takich zmian: - Każdy wzrost tego typu wydatków i przekazanie ich konsumentom ma krótkotrwały wpływ na sprzedaż. Jednocześnie jednak wzrasta przez to poziom inflacji - powiedział Brzoska.

W jego ocenie w niektórych sklepach otworzono szampana na wieść o 800+", wskazując jednocześnie, że z podwyższenia 500+ sieci spore powody do radość mają dyskonty jak Biedronka, Lidl czy Dino.

Według niego to tam właśnie trafi większość ze zwiększonej kwoty świadczenia. Przyznał jednocześnie, że także e-commerce może zyskać na przypływie gotówki do portfeli sporej części Polaków, jednak głównym beneficjentem będą sklepy stacjonarne.

Potwierdził przy okazji, że to dobry czas dla sklepów internetowych, co w jego ocenie może mieć związek z przelewami na konta konsumentów zwrotów za nadpłaty podatków.

- Maj wygląda nadzwyczaj pozytywnie. Zastanawiamy się, czy to nie efekt zwrotów podatku. Prawdopodobnie będzie to tylko krótkotrwały wkład w gospodarkę. To nie jest więc stały trend. Wszystko zmienia się teraz na przestrzeni dwóch tygodni. Coś takiego obserwowaliśmy już w marcu, gdy pierwsza połowa była fatalna, a potem było odbicie - mówi szef InPost.

Rafał Brzoska odniósł się także do najnowszych danych GUS nt. poziomu inflacji i PKB.

- Coś w metodologii GUS chyba nie działa. Chcemy to jeszcze zweryfikować, zmierzyć z tym, co się dzieje na rynku, porównać z innymi firmami, gdy tylko opublikują swoje wyniki. Taki rozjazd jest wręcz niemożliwy - twierdzi Rafał Brzoska.

Premier Mateusz Morawiecki wskazał, że podwyższenie świadczenia 500 plus do 800 zł będzie finansowane z dalszego uszczelniania systemu podatkowego i wyższych dochodów budżetowych na skutek mocniejszego wzrostu gospodarczego.

Zaznaczył też, że system podatkowy wciąż będzie uszczelniany.

Według szefa rządu wypłata podwyższonego świadczenia (czyli 800 plus) rozpocznie się od stycznia przyszłego roku, kiedy to, jak stwierdził Morawiecki, inflacja będzie już w mocnym trendzie spadającym.

