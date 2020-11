Rafał Sonik: Drugi lockdown to cios między oczy

Najemcy płaczą. Nie tylko ze strachu co ich czeka, ale też dlatego, że nie zostały zauważone ich ogromne starania o bezpieczeństwo. Szyby przy kasach, maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekujące, reżim dystansu – nad dopracowaniem całego tego systemu pracowali z powodzeniem wiele miesięcy. Dlatego drugi lockdown jest ciosem między oczy. Mimo to, wszyscy jeszcze mamy nadzieję, że drastyczny spadek dochodów budżetowych, jaki ta decyzja wywoła, skłoni rząd do refleksji nad tym, czy nie był to ruch przedwczesny – mówi Rafał Sonik, prezes Gemini Holding.

Do drugiego lockdownu galerie zapewne były lepiej przygotowane, ale chyba on bardziej boli, prawda?

Rafał Sonik, prezes Gemini Holding: Boli. Rozumiałbym decyzję o zamknięciu, gdyby rząd przedstawił dane świadczące o tym, że centra handlowe są źródłem ognisk chorobowych. W ostatnich dniach liczyliśmy znane nam zakażenia w galeriach. Okazało się, że wśród pracowników w ostatnich kilku miesiącach było ich zalewie kilka. Dlatego cała nasza branża szeroko rozumianego handlu jest przekonana, że galerie handlowe są – poza domem – najbezpieczniejszym miejscem. Wdrożyliśmy w naszych obiektach zabezpieczenia dużo bardziej restrykcyjne od wymaganych. Wykonaliśmy gigantyczną pracę, więc drugi lockdown jest dla nas niesprawiedliwy. W wielu innych miejscach publicznych poziom zabezpieczeń jest o wiele mniejszy. Okrutne jest to, że decydenci byli głusi m.in. na propozycję otwarcia sklepów w niedziele. Handel i konsumpcja są jednym z głównych kół zamachowych gospodarki. Efekt jest taki, że zamknięto najbezpieczniejsze miejsce, które jest kotwicą dochodów budżetowych.

Jak reagują najemcy?

Nasi najemcy, w tym wiele lokalnych firm, płaczą. Nie tylko ze strachu co ich czeka, ale też dlatego, że nie zostały zauważone ich ogromne starania o bezpieczeństwo. Szyby przy kasach, maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji, pilnowanie dystansu – nad dopracowaniem całego tego systemu pracowali wiele miesięcy. Dlatego drugi lockdown jest ciosem między oczy. Mimo to, wszyscy jeszcze mamy nadzieję i liczymy na to, że drastyczny spadek dochodów budżetowych, jaki ta decyzja wywoła, skłoni rząd do refleksji nad tym, czy nie był to ruch przedwczesny.

Za chwilę trzeba pewnie będzie rozmawiać o czynszach. Spodziewa się pan ponownie odgórnie wprowadzonej abolicji czynszowej?

Najważniejsze teraz jest to, że wszyscy mają ogromny problem. Podczas pierwszego lockdownu odbywało się mnóstwo spotkań, konferencji i debat. Nawet powstał okrągły stół branżowy. Tymczasem rzeczywistość ostatnich kilku miesięcy pokazała, że na koniec zwyciężył zdrowy rozsądek, który stał się wspólnym mianownikiem negocjacji między najemcami i wynajmującymi. Zadziałała wspólnota interesów.

