Rafał Sonik: E-commerce ma walory, ale potrzebny jest balans i przyspieszenie ewolucji tradycyjnego handlu

Handel tradycyjny musi być sprawnie i szybko dostosowywany do oczekiwań klienta, ale jednocześnie powinien być elementem tej rzeczywistości i doświadczeń, które chcielibyśmy - my i nasze dzieci - mieć w jak największej części w "realu" - mówi Rafał Sonik, prezes zarządu Gemini Holding podczas EEC.

- Przez pierwsze miesiące po lockdownie wiosennym w 2020 roku uważnie obserwowaliśmy ówczesne procesy. Kiedy już minął ten pierwszy wiosenno-letni szok, okazało się, że ludzie chcą wracać do galerii, ale to już nie będzie ten sam klient, ta sama oferta i ten sam sposób funkcjonowania jak przed pandemią - mówi Rafał Sonik, prezes zarządu Gemini Holding. - Po każdym kolejnym lockdownie klienci wracali szybciej, co pokazują wskaźniki odwiedzalności. Dzisiaj nasze wyniki to minus 10-12 proc. w porównaniu do 2019 roku, a sprzedaż jest prawdopodobnie większa niż wcześniej.

Od jesieni ubr. Gemini Holding skupia się na dwóch obszarach: zapewnieniu bezpieczeństwa w obiektach i budowie świadomości tego, jak powinien wyglądać handel tradycyjny. - Wiemy, co należy robić w ciągu najbliższych tygodni, miesięcy a nawet 2 lat, żeby handel tradycyjny nadal był ważną częścią rynku - zapewnił szef Gemini Holding.

Rafał Sonik podkreślił jednak ważną rolę utrzymania równowagi pomiędzy życiem realnym i wirtualnym.

- Doskonale zdajemy sobie sprawę, jakie walory ma e-commerce. Jednak widzimy też, że telefon czy komputer nie może zdominować cyklu życia - mówił podczas EEC. - We wspólnym interesie nas wszystkich jest znalezienie balansu i przyspieszenie ewolucji handlu tradycyjnego jednocześnie wzmacniając jego rolę jako uczestnika omnichannelu. Tylko wtedy będziemy mieć szansę na to, że się nie „zwirtualizujemy” - apeluje prezes Gemini Holding.

Jego zdaniem, ludzie wracają do galerii, bo chcą się spotkać i wciąż mają mają przeświadczenie, że zakupy offline to "przyjemność tu i teraz". - To, czego będziemy mogli doświadczać w zmieniających się centrach handlowych, galeriach, czy pasażach, to wartość ważna dla zmysłów, w tym dotyku i możliwość wspólnego doświadczania - uważa Rafał Sonik.