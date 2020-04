Rafał Sonik o bezpieczeństwie w galeriach: Zamiast kamer termowizyjnych, termometry i bramki dezynfekcyjne

Rafał Sonik w wywiadzie z wp.pl przyznaje, że od wielu tygodni przedstawiciele centrów handlowych przygotowywali się w różnych grupach roboczych do restartu. - Od kilku dni są już znane założenia, wiemy, że musimy dbać o bezpieczeństwo klientów i tysięcy pracowników, ale dyskusja na temat kamer termowizyjnych nadal się toczy - mówi Rafał Sonik i tłumaczy, że kamer, które mogłyby mierzyć temperaturę ciała mogłoby więc zabraknąć, by wyposażyć wszystkie centra handlowe. Ponadto, kamery są drogie, a ich stosowania wymaga odpowiedniego przeszkolenia. - Jeden z ekspertów, z którym ostatnio rozmawiałem zaleca, by używać termometrów - mówi Rafał Sonik. Zapowiedział również, że w galeriach mogą pojawić się za to bramki podobne do tych, jakie znamy z lotnisk. - One jednak nie będą mierzyć temperatury, tylko będą służyć nieinwazyjnej dezynfekcji klientów, by wirusa nie przenosili - stwierdził Rafał Sonik.

Jak podkreśla, według nowych wymogów, nie będzie można grupować się, np. w częściach wspólnych, czy przemieszczać się po galeriach w grupach - dotyczyć to będzie przede wszystkim młodych ludzi. Przedstawiciele centrów handlowych rozważają również postawienie przy obiektach przenośnych stacji testowych.