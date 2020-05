Rafał Sonik podczas EEC Online: Omnichannel gigantycznym wyzwaniem cywilizacyjnym

Świat przyspieszył przez koronawirusa i chyba po raz pierwszy w historii ludzkości ów czarny łabędź ma tak uniwersalne cechy i charakter. - Nigdy wcześniej nie mierzyliśmy się z tak powszechnym wyzwaniem - zarówno w skali geograficznej, jak i w strukturze gospodarczej, politycznej czy społecznej - zaznaczył Rafał Sonik.

- Moim zdaniem mierzymy się nie tylko z tym, co widzimy - z izolacją, przyspieszeniem zmian. Mierzymy się również ze zmianami o charakterze fizycznym i fizjologicznym. Nikt nie mówi o e-sporcie - mówił podczas EEC Online. - Nikt chyba nie chce, by nasze dzieci siedziały przed ekranem i uprawiały e-sport zamiast treningów w realu. Kolejne pytanie: czy chcemy, by nasze rodziny jeździły na wirtualne wakacje. Takich wyzwań w najbliższym czasie będzie więcej.

Zdaniem Rafała Sonika, konieczność oswajania się z cyfryzacją i nowymi technologiami jest nieuchronna. - Fundamentalnym pytaniem, które będziemy musieli lada chwila sobie zadać, jest jak łączyć rzeczywistość cyfrową ze światem, do którego jesteśmy przywiązani - mówi szef Gemini Holding i podaje przykład ewolucji przekazywania dźwięku: od płyt winylowych po pliki wirtualne. - W handlu, odpowiedzią na to pytanie wydaje się być współistnienie handlu tradycyjnego z cyfrowym, czyli omnichannel - mówi Rafał Sonik i wskazuje na wartość zmysłów, jaką wciąż dostrzegamy i powinniśmy dostrzegać.

Omnichannel, w przekonaniu właściciela centrów handlowych Gemini, nie jest już zjawiskiem, które dostrzegamy w handlu - to wyzwanie cywilizacyjne. - Jak połączyć dobre wartości, z którymi zżyliśmy się przez kilka pokoleń, z odczuciem, że digitalizacja i cyfryzacja zabiera nam część bogatego świata zmysłów i odczuć - mówi Rafał Sonik.

Program EEC Online obejmuje blisko 20 zróżnicowanych bloków tematycznych pokazujących pełne spektrum problemów gospodarczych i społecznych czasu pandemii.