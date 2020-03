Rafał Sonik: Właściciele centrów handlowych mają ciężko, ale najemcy mają jeszcze gorzej

Trzy galerie handlowe należące do Rafała Sonika są niemal w całości zamknięte. Działają tylko wybrane sklepy. - Mamy 150 tys. mkw. powierzchni handlowej, którą wynajmujemy. Licząc średnio 20 euro za 1 mkw. miesięcznie, to łatwo policzyć, że tracimy kilka milionów złotych miesięcznie – mówił Rafał Sonik, właściciel Gemini Holding, w programie Onet Rano.

Rafał Sonik w rozmowie z Wojciechem Sekielskim podkreślił olbrzymią skalę problemu, który dotyka całą branżę centrów handlowych w obliczu pandemii koronawirusa i wprowadzonych przez nią ograniczeń w handlu. Zauważył, że w Polsce jest ok. 500 galerii handlowych, a w każdej z nich działa średnio ok. 100 najemców. To mniej więcej 50 tys. lokali. Do tego dochodzi kolejne kilkaset mniejszych obiektów. - Mamy do czynienia z gigantycznym zjawiskiem. Handel w Polsce odpowiada za niemal 20 proc. PKB. Firmy usługowe funkcjonujące w bliskim otoczeniu handlu wnoszą drugie tyle. To olbrzymi fragment polskiej gospodarki – podkreślał Sonik.

- Nasi najemcy, małe, średnie i bardzo duże firmy, bardzo cierpią, bo nie tylko muszą utrzymywać pracowników, ale są obciążeni kosztami związanymi z już zamówionymi kolekcjami wiosna-lato. My, właściciele i zarządcy centrów handlowych, mamy ciężko, ale wygląda na to, że najemcy mają jeszcze gorzej – mówił właściciel Gemini Holding. - Będziemy musieli zrobić coś, żeby wspólnie wyjść z tego gigantycznego kryzysu - dodał.

Przedsiębiorca zaznaczył, że już zgłaszają się do niego najemcy, którzy mają problemy. - Konsultuje się z innymi właścicielami, jak rozwiązują te problemy. Niektórzy wysłali list do najemców z pytaniem, co się u nich dzieje, jak widzą swoją przyszłość - podsumowuje.