Razem po sukces z warszawskimi centrami handlowymi. Atrium rusza z serią webinarów

W trakcie webinarów uczestnicy skupią się, pod okiem specjalistki, na samodoskonaleniu w różnych aspektach życia.

Webinary prowadzone są na platformie Clickmeeting. Dokładne opisy wydarzeń oraz linki do zapisów dostępne są na stronach stołecznych centrów: Atrium Promenada, Atrium Targówek, King Cross Praga oraz Wars Sawa Junior.

Spotkania odbędą się w trzech terminach: 21 października, 25 listopada i 16 grudnia.

Nigdy nie jest za późno na zmiany. Inspiracją do tego, aby odkryć w sobie na nowo potencjał, mogą być dla wielu osób spotkania online prowadzone przez ekspertkę w dziedzinie psychologii, Kaję Baczyńską. W ramach cyklu „Razem po sukces” do końca roku odbędą się trzy spotkania, poświęcone automotywacji i rozwijaniu jej w naszym codziennym życiu. Wydarzenia odbędą się o godz. 17.00, w następujących terminach:

21.10.2021, Budowanie relacji z dzieckiem.

Jak budować z dzieckiem relację, w której rodzic jest przewodnikiem a nie dowódcą? Wychowanie to podróż, podczas której wiele się uczymy, ale też popełniamy błędy. Zagubieni, zaganiani, zapracowani rodzice zapominają, że kluczem do serca dziecka jest zdrowa relacja. Podczas webinaru psycholog wyjaśni, co najlepiej wpływa na relację z dzieckiem.

25.11.2021, Siła nawyku, dlaczego robimy to co robimy?

Nawyki mają ogromne znaczenie w naszym życiu. Jedne dają nam satysfakcję, a inne odbierają siłę i energię do działania. Czasem brakuje silnej woli, aby te złe zaniechać, a te dobre wzmocnić. W trakcie spotkania uczestnicy dowiedzą się, jak pracować nad samodyscypliną, tworzyć zdrowe nawyki i eliminować te, które są szkodliwe.

16.12.2021, Automotywacja – jak odnaleźć w sobie siłę?

Marzy Ci się, aby nareszcie odnaleźć w sobie motywację do zmian? Chcesz zacząć działać zgodnie ze swoimi planami i zakończyć je z sukcesem? Podczas webinaru dowiesz się, jak radzić sobie z trudnymi emocjami i co robić, żeby skutecznie się motywować.

Prowadząca webinary, Kaja Baczyńska, jest absolwentką Psychologii na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz Stosowanej Analizy Zachowania na SWPS w Warszawie. Praktyk z zakresu terapii BSFT i studentka Studium Krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu w Łodzi. Wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawodowe w pracy z dorosłymi oraz dziećmi zdobywała między innymi w Fundacji Scolar oraz w poradniach psychologicznych. Jest życiową optymistką i tę energię przekazuje osobom, z którymi pracuje.

„Razem po sukces” to ogólnopolska, pionierska inicjatywa Atrium, skierowana do mieszkańców społeczności lokalnych. Projekt realizowany jest we wszystkich, czternastu centrach handlowych zrzeszonych w Grupie Atrium.

Webinary online realizowane będą w ramach programu Atrium Razem, którego celem jest wsparcie i integracja lokalnej społeczności oraz wspólne budowanie przyjaznego środowiska rozwoju.