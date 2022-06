Re-commerce na celowniku klientów i retailowych gigantów. Wkrótce przegoni fast fashion

Re-commerce to drugie życie produktów. Potencjał rozwoju tej branży jest bardzo duży. – To widoczny trend, który wpłynie na rynek magazynowy – twierdzi Damian Kołata, partner, Head of Industrial & Logistics Agency Poland, Head of E-Commerce CEE, Cushman & Wakefield. W 2030 roku rynek odsprzedaży będzie dwukrotnie większy niż fast fashion.

W Polsce krajowa wartość rynku re-commerce szacowana jest na 5-6 mld złotych rocznie.

Na razie niewielka jego część generowana jest w Internecie, ale to elektroniczny kanał sprzedaży przyniesie w przyszłości największy wzrost - podaje Cushman & Wakefield w raporcie "E-commerce pęka w szwach a magazyny razem z nim".

Według raportu “Second-hand Fashion Report 2020” opracowanego przez ubup.com, wyraźną motywacją do zakupu używanej odzieży jest aspekt zrównoważonego rozwoju.

W latach 2022-2026 rynek odzieży używanej co najmniej podwoi się. Sektor sprzedaży second hand będzie rósł 16 proc. szybciej niż tradycyjny rynek mody w perspektywie kolejnych 5 lat – mówi Damian Kołata powołując się na badania kanadyjskiej firmy badawczej thredUP. – Myślę, że operatorzy logistyczni i deweloperzy zauważają już ten trend w zapytaniach ze strony branży e-commerce.

Prekursorzy re-commerce

Jedną z pierwszych firm, które zauważyły potencjał w kategorii second-hand, jest niemiecka platforma momox działająca na rynku używanych artykułów (nie tylko odzieży) już ponad 15 lat.

W tyle nie pozostaje kolejny pomysł zza zachodniej granicy, czyli Rebuy, który notuje roczny wzrost na poziomie 24 proc., osiągając prawie 180 mln euro obrotu.

Odsprzedaż na celowniku modowych gigantów

Z biegiem czasu rynkiem re-commerce zainteresowały się duże koncerny modowe, w tym Zalando, które pracuje z Zalando Circle. W maju ubr. wystartował projekt Zalando Wardrobe, który obejmował nie tylko rzeczy używane, ale też te, których ostatecznie nigdy nie założyliśmy.

„Zalando umożliwiało klientom odkupienie odzieży po cenie ustalonej przez sklep bądź wystawienie jej po cenie pożądanej przez sprzedającego na dedykowanej do tego stronie” – podał Cushman & Wakefield.

W zeszłym roku gigant e-commerce uruchomił także usługę pre-owned, która działa już z powodzeniem w Niemczech i Hiszpanii, a także w Polsce, Belgii, Francji i Holandii.

Odsprzedaż polubiła również branża fast fashion, m.in. H&M, który dwa lata temu zakupił udziały w Sellpy, internetowym sklepie second hand uruchomionym w 2014 roku.

„Jeszcze do niedawna była to aktywność ograniczona do rynku szwedzkiego, natomiast w zeszłym roku została rozszerzona o rynek niemiecki. Nie ulega wątpliwości, że jest to kolejny krok w kierunku wprowadzenia usługi na wszystkie rynki europejskie’ – czytamy w raporcie "E-commerce pęka w szwach a magazyny razem z nim" firmy Cushman &Wakefield.

IKEA, Decathlon, COS też chcą być trendy

IKEA ruszyła w listopadzie zeszłego roku z akcją „Oddaj i zyskaj!”. We wszystkich swoich sklepach, również w Polsce, wprowadziła usługę odkupu używanych mebli. Potem trafiają one do działów circular hub, gdzie są sprzedawane kolejnym klientom.

Ostatnio Ingka Centres zaprezentowała koncepcję Circuit, czyli unikalną przestrzeń dedykowaną gospodarce obiegu zamkniętego. Nowy koncept ma inspirować odwiedzających do naprawy, ponownego użycia, odnowienia i recyklingu przedmiotów codziennego użytku oraz zmniejszenia ilości odpadów. Na razie pomysł testowany jest w szwedzkim Birsta City.

W Wielkiej Brytanii natomiast pojawiła się dedykowana strona internetowa do sprzedaży używanych artykułów marki COS. Na inwestycję w drugie życie produktów zdecydowała się również sieć Decathlon, która będzie oferowała produkty używane, czyli sprzęt sportowy z ekspozycji, po testach i zwrotach. W Polsce na razie ruszył program pilotażowy „2nd Life” – bierze w nim udział sklep Decathlon na warszawskim Targówku. Klienci mają tam możliwość kupienia produktów po testach, poekspozycyjnych, z niewielkimi uszkodzeniami spowodowanymi transportem lub po zwrotach od klientów. We Francji sieć poszła jeszcze dalej i pozwala klientom na odsprzedawanie kupionych wcześniej i używanych przez siebie produktów w ramach programu Decathlon Occasion.

Re-commerce zyskuje na popularności nie tylko w segmencie odzieżowym. Według kanadyjskich badań. w ciągu najbliższych 5 lat 85 proc. retailu wejdzie w segment re-commerce – mówi Damian Kołata.

Jak chłonny może być globalny rynek odzieży używanej?

Według danych Cushman & Wakefield, w 2020 roku rynek odzieży używanej był wart już 27 mld dolarów. "W 2025 roku jego wartość ma osiągnąć poziom 77 mld dolarów. W ciągu pięciu lat będziemy więc mieć do czynienia z prawie 185-proc. dynamiką" - czytamy w raporcie "E-commerce pęka w szwach a magazyny razem z nim".

Re-commerce zyskuje na popularności nie tylko w segmencie odzieżowym. fot. ashim d silva/unsplash

To jednak nie wszystko. Jak szacuje badanie opublikowane w thredUP “2021 Resale Report”, rynek odzieży używanej będzie w 2030 roku ponad dwukrotnie większy niż będący teraz na szczycie segment fast fashion. Sprzyjać mu będą nie tylko trendy proklimatyczne, ale także niepewność związana z obecną sytuacją ekonomiczną. Główną siłą napędową będą młodzi konsumenci, przedstawiciele Generacji Z.