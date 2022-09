W CH Liero Katowice premiera strefy MODIVO w sklepie eobuwie.pl. Od 28 września klienci mogą w jednym miejscu skorzystać z szerokiej oferty obu multibrandów.

Na Górnym Śląsku w CH Liero Katowice premiera strefy MODIVO w sklepie eobuwie.pl.

Od 28 września br. klienci mogą w jednym miejscu skorzystać z szerokiej oferty obu multibrandów.

Do ich dyspozycji oddano 3 interaktywne przymierzalnie, skaner z systemem esize.me oraz 28 multimedialnych tabletów.

Sklep ma powierzchnię 684 mkw., gdzie 16 000 produktów jest dostępnych od ręki.

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym każdy może odkryć nowy poziom zakupów, łączących świat offline i online.

Wchodząc do nowego sklepu eobuwie.pl i MODIVO w CH Libero w Katowicach w oczy rzuca się brak półek i wieszaków - ich miejsce zastępują wygodne kanapy. Zamówienia składa się za pomocą nowoczesnych tabletów, które od teraz dają także dostęp online do 900 marek i 190 tysięcy produktów z oferty MODIVO. W sklepie znajdziemy również strefę z przestronnymi przymierzalniami, pełnymi najnowszych technologii. W środku czeka na klientów multimedialny ekran pozwalający na zmianę oświetlenia, zamówienie innego rozmiaru oraz bezkontaktowy zwrot niepasujących rzeczy. Zwiększony metraż przymierzalni to gwarancja komfortowych zakupów dla każdego.

Nowy sklep eobuwie.pl i MODIVO w CH Libero w Katowicach.

Ponadto warto przyjrzeć się bliżej usłudze Rezerwuj i Przymierz. Pozwala ona na zamówienie produktów z oferty online eobuwie.pl i MODIVO bezpośrednio do sklepu bez dokonywania jakichkolwiek płatności. Podczas finalizacji zamówienia wystarczy wybrać metodę dostawy ,,Rezerwuj i Przymierz w sklepie” i zaznaczyć CH Libero Katowice jako punkt odbioru. Od momentu wyboru produktów do dostawy mija maksymalnie 48 godzin, a my otrzymujemy powiadomienie SMS, gdy zamówienie jest gotowe do odbioru. W ten sposób można wygodnie przymierzyć wszystkie wybrane rzeczy w sklepie i zdecydować, które wrócą z nami do domu, a które oddamy. Dzięki temu rozwiązaniu zamówienia trafiają zbiorczo do sklepu, co pozwala na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Zamówienia składa się za pomocą nowoczesnych tabletów.

W koncepcie MODIVO i eobuwie.pl można skorzystać również ze specjalnego urządzenia esize.me i wykonać skan 3D swojej stopy. Ta technologia umożliwia maksymalnie dokładne dopasowanie obuwia do stóp. Skan zostaje przypisany do konta użytkownika, dzięki czemu możemy z niego skorzystać robiąc zakupy w sklepach internetowych oraz w aplikacjach obu multibrandów.

Sklep MODIVO i eobuwie.pl w katowickim Libero działa w godzinach otwarcia centrum, czyli od poniedziałku do soboty od 09:00 do 21:00 oraz w niedziele handlowe od 10:00 do 20:00. Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców sąsiednich osiedli (szczególnie Brynowa i Ligoty), miasta Katowice oraz całego Górnego Śląska.

