Re_store i Cushman ze wspólną akcją

Pracownicy międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield przekazali na rzecz sklepu Re-store kilkadziesiąt kilogramów odzieży. Re_store to unikalny koncept second handu, który przybliża konsumentom ideę wtórnego obiegu i recyklingu ubrań.

Re_store stawia na odkup i w dalszej kolejności sprzedaż, nadając elementom garderoby drugie życie.

Zysk ze sprzedaży przekazanych przez C&W ubrań zostanie rozdysponowany pomiędzy wybrane inicjatywy charytatywne wspomagające działania proekologiczne.

Według Parlamentu Europejskiego każdego roku Europejczycy produkują ponad 5,8 miliona ton odpadów tkanin, z czego tylko 25 proc. ulega procesowi recyklingu. Na szczęście wzrasta w nas świadomość problemu oraz otwartość na podejmowanie zdecydowanych kroków. Możemy zaobserwować, że coraz więcej Polaków rezygnuje ze standardowych zakupów nowych rzeczy, które napędzają ubraniowy konsumpcjonizm i wybiera rozwiązania alternatywne, jakimi są między innymi sklepy typu second hand. Pojęciem, które coraz częściej i szerzej pojawia się w przekazach medialnych i bezpośrednio w strategiach przedsiębiorstw jest gospodarka obiegu zamkniętego. Do tej pory powszechną praktyką było działanie w oparciu o model konsumpcji liniowej, czyli „kupujemy, nosimy i wyrzucamy”. Rosnąca świadomość społeczna sprawia na szczęście, że coraz częściej decydujemy się na zmaksymalizowane wykorzystywania potencjału przedmiotów i, surowców, tak aby w następstwie wydobywać ich mniej i ograniczyć produkcję śmieci, plastiku i Co2.

Przewietrzyć szafę

Marka Re_store postawiła na innowacyjny model funkcjonowania sklepu, wprowadzając odzież do ponownej sprzedaży i napędzając tym gospodarkę cyrkularną. Klient przekazuje niechciane ubrania, a pracownik sklepu je wycenia lub przekazuje do recyklingu. Na taki krok zdecydowali się właśnie pracownicy Cushman & Wakefield, którzy sami dostrzegli potencjał w przekazaniu swoich ubrań do sklepu. Kwota, na jaką została wyceniona odzież powędruje na konta fundacji proekologicznych.

- Cieszymy się, że możemy w tej akcji połączyć dwa ważne aspekty dla naszej organizacji. Troskę o ekologię i środowisko oraz troskę o drugiego człowieka. Zrównoważony rozwój powinien być fundamentem w dzisiejszym świecie, nie tylko w modelu biznesowym ale przede wszystkim w codziennych sprawach. Ponad 60% ubrań można ponownie wykorzystać, ale jednak lądują one na wysypiskach śmieci. Gospodarka cyrkularna zatem idealnie odpowiada na wyzwania, które stawia przed nami planeta – mówi Joanna Buczkowska, szefowa działu administracji w Cushman & Wakefield.

- Takie wspólne działania dokonują pozytywnej zmiany w branży mody Tworząc przyjazny ekosystem, w którym można stale odświeżać swój styl, jednocześnie produkując mniej odpadów. Z tym większą radością informujemy o starcie naszej platformy sprzedażowo-zakupowej www.restore.com.pl, która uzupełnia cyrkularny model biznesowy Re_store - mówi Mariusz Pniewski, współtwórca konceptu Re_store.