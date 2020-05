Recman: obserwujemy drastyczne spadki obrotów

- Otwierając salony w dniu 4 maja zachowaliśmy godziny pracy zgodne z umową. Tym samym chcieliśmy pokazać wynajmującym, że jesteśmy gotowi do rozmów i wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom drugiej strony – podkreśla Roman Tulwin.

Podkreśla, że od momentu ponownego otwarcia salonów w galeriach, obserwuje drastyczne spadki. Obroty oscylują na poziomie około 20 proc. obrotów z zeszłego roku . - Dodatkowo jesteśmy zmuszeni oferować nową kolekcję w promocyjnych cenach, co negatywnie wpływa na marżę. Ze względu na produkcję w Polsce we własnych szwalniach, nie jesteśmy w stanie zejść cenowo do ofert firm, które importują produkty z Dalekiego Wschodu – dodaje.

Podkreśla, że sprzedaż odzieży w segmencie wizytowym znacząco spadła. - Sytuację pogarsza fakt, że pandemia wybuchła tuż przed rozpoczęciem sezonu ślubnego, podczas którego osiągaliśmy najwyższe wyniki w czasie całego roku sprzedażowego. Okazje te generowały dla naszej branży największe zyski, a obecnie stoją pod dużym znakiem zapytania. Śluby, komunie i inne ceremonie są odwoływane,przekładane lub organizowane w nielicznym gronie – mówi Roman Tulwin.

Firma nie odnotowała wzrostów sprzedaży w e-commerce. Przedłużająca się praca zdalna również wpływa negatywnie na sprzedaż odzieży wizytowej.

Recman deklaruje, że jest otwarty na rozmowy z wynajmującymi, ale nie wyklucza odstąpienia od umów w części lokalizacji. - Głęboko wierzę w partnerskie podejście ze strony wynajmujących i przygotowanie atrakcyjnych propozycji ze strony wszystkich galerii handlowych, w których zlokalizowane są salony marki Recman - mówi Roman Tulwin. – Cieszy nas fakt, że kilku wynajmujących już przychyliło się do przedstawionej przez nas propozycji współpracy, dając nam realną szanse na przetrwanie tego okresu. Niepokoi nas jednak to, że wielu z wynajmujących odwleka propozycje spotkań. W przypadku braku porozumienia i przedstawienia atrakcyjnych warunków, będziemy poważnie rozważali odstąpienie od umowy – podsumowuje.

Recman to rodzinna firma, która specjalizuje się w szyciu odzieży i akcesoriów dla mężczyzn. Sieć liczy blisko 77 salonów firmowych w całej Polsce.