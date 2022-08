Recomaty staną w drogeriach Rossmann, ale najpierw pojawią się w biurze

Rossmann zachęca do segregacji odpadów i proekologicznych nawyków.

Niebawem w biurowcu uruchomione będą kolejne recomaty.

Planowane jest, aby stopniowo były wprowadzane również do drogerii.

- Od kilku lat w biurowcu segregujemy odpady. Zrezygnowaliśmy z wody w plastikowych butelkach w salach konferencyjnych, a w kuchniach ustawiliśmy dystrybutory z wodą. Teraz zrobiliśmy kolejny krok i ustawiliśmy w biurowcu recomat - mówi Jakub Jankowski z Rossmann.

Recomat jest prosty w obsłudze. Wystarczy zeskanować specjalnym czytnikiem kod kresowy butelki lub puszki. Po chwili otworzy się wrzutnia, do której wkłada się przedmiot do recyklingu. Automat po kodzie kreskowym rozpozna rodzaj opakowania i skieruje je do właściwego worka. Całość potrwa kilkanaście sekund.

Recomat jednorazowo może pomieścić 8 kg plastiku i 9 kg aluminium. Następnie wszystkie zgromadzone odpady trafiają do recyklingu.

Recomat stanął w centrali Rossmann w Łodzi, gdzie na co dzień pracuje ponad 1.200 pracowników. Do korzystania z niego zachęca także system zbierania punktów i wymiana ich na rożne benefity. Wystarczy zainstalować specjalną aplikację, która za każdą butelkę i puszkę dodaje nam na konto 1 pkt. Można je wymienić na kody rabatowe do sklepów partnerskich (np. sportowych, ze sprzętem AGD) lub ekologiczne upominki od naszej firmy.

Jeszcze w tym roku Rossmann wdroży dwa kolejne takie urządzenia w centrali. Planowane jest, aby stopniowo były wprowadzane również do drogerii.