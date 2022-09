Recycling i elastyczność we wnętrzach nowego biura PepsiCo

Zaprojektowane zgodnie z globalnymi wytycznymi biuro PepsiCo oferuje różnorodne przestrzenie, a co za tym idzie zastosowano w nim wiele unikalnych rozwiązań i zadbano o detale. Za wymagające dużej precyzji prace budowlano-wykończeniowe odpowiadali eksperci zajmujący się fit-outem z Tétris, dla których była to kolejna realizacja w Koneserze.

PepsiCo przeprowadził się do nowej siedziby zlokalizowanej w biurowcu Monopol w Warszawie.

Za koncepcję biura zajmującego 3. i 4. piętro, o łącznej powierzchni 3 550 mkw., odpowiadała pracownia architektoniczna MIXD.

Przestrzeń wykonana dla PepsiCo reprezentuje nowy trend, związany z odchodzeniem od open space na rzecz różnorodnych, inspirujących stref.

W maju br. globalny koncern z branży spożywczej PepsiCo przeprowadził się do nowej siedziby zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie warszawskiego Centrum Praskiego Koneser, w biurowcu Monopol. Firma postawiła na nowoczesną przestrzeń dostosowaną do pracy hybrydowej oraz ekologiczne materiały z recyklingu, co jest spójne z jej strategią. Za koncepcję biura zajmującego 3. i 4. piętro, o łącznej powierzchni 3 550 mkw., odpowiadała pracownia architektoniczna MIXD, projekt wykonawczy przygotowała pracownia AD-STUDIO, a fit-out powierzono firmie Tétris.

Monopol to jeden z dwóch pięciokondygnacyjnych biurowców połączonych ze sobą garażem podziemnym. Inwestycja należąca do Liebrecht & wooD została zrealizowana zgodnie z zasadami zrównoważonego budownictwa, co potwierdza certyfikat BREEAM Interim New Construction na poziomie Excellent. To przykład wkomponowania nowego obiektu w historyczną tkankę z XIX w., bowiem budynki znajdują się nieopodal terenu dawnej Fabryki Wódek „Koneser”. Inwestycja, w którą Tétris był zaangażowany i odpowiadał za wykonanie etapu shell and core, łączy w sobie postindustrialny styl i nowoczesność.



Ta oryginalna, historyczna, a zarazem nowoczesna przestrzeń spełniał nasze oczekiwania, także pod względem ekologicznym, co jest dla nas istotne ze względu na naszą strategię pep+. Jest ona widoczna także w projekcie wnętrza, wykorzystanych materiałach i rozwiązaniach, jakie zaproponowaliśmy pracownikom, czyli np. zrezygnowaliśmy z butelek na rzecz wody z kranu i napojów dostępnych w nalewakach. Samo biuro jest również odzwierciedleniem założeń naszego globalnego programu »Work that Works«, który definiuje miejsce pracy na nowo. Jest ono zarówno przystosowane do pracy hybrydowej, jak i oferuje naszym pracownikom różnorodne przestrzenie do realizacji zadań na miejscu. Projekt wnętrza był wymagający, zawierał dużo detali oraz materiałów o różnych fakturach. Dlatego zależało nam, by etap wykonawczy powierzyć doświadczonemu partnerowi i nasz wybór padł na firmę Tétris - mówi Emilia Bryl, Project Manager, PepsiCo.

Przestrzeń wykonana dla PepsiCo reprezentuje nowy trend, który kształtuje się od czasu pandemii. Jest on związany z odchodzeniem od open space na rzecz różnorodnych, inspirujących stref, przeznaczonych do pracy zespołowej lub kreatywnej. Mowa tu o salach konferencyjnych, biurkach do pracy na stojąco i siedząco, przez strefy z kanapami i innego typu siedziskami, po miejsca do pracy w skupieniu jak wyciszone salki czy budki do prowadzenia rozmów telefonicznych. Dla zapewnienia płynności korzystania z biura zainstalowany został system do rezerwacji biurek i miejsc parkingowych za pomocą aplikacji PEPspace.



Wnętrze nowego biura PepsiCo definiują kolory, branding produktów w postaci neonów, grafik czy tapet na ścianach, różnego typu faktury, struktury, łączone elementy i mnóstwo roślin zielonych. Wykonaliśmy dekoracyjne sufity akustyczne w kształcie żebrowanych kół, dekoracyjne okładziny metalowe z poddrukiem, a na całej powierzchni znajduje się 2 500 mkw. tynku akustycznego z celulozy. Na uwagę zasługują też blat recepcyjny oraz blaty stołów kuchennych, które wykonane zostały z nakrętek od butelek - wyjaśnia Krzysztof Jastrzębski, Senior Project Manager w Tétris.



Eksperci z Tétris odpowiadali także za wykonanie ścian z płyt gipsowo-kartonowych, szklanych ścian, podniesionych podłóg, dekoracyjnego tynku barwionego w masie oraz kompleksową realizację instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej i wentylacyjnej.



Prace budowlano-wykończeniowe dla PepsiCo zajęły nam 4 miesiące – to niedużo biorąc pod uwagę fakt, że działaliśmy w trakcie rozpoczynającej się wojny w Ukrainie, co miało wpływ na dostawy i dostępność pracowników. Niemniej będąc firmą globalną o wiele łatwiej mogliśmy sobie poradzić z tego typu wyzwaniami - wyjaśnia Tomasz Spalik, Business Development Director w Tétris.



Biuro PepsiCo to kolejny udany projekt fit-out firmy Tétris w Centrum Praskim Koneser. Wcześniej wykonała realizacje takich marek jak: Atende, Butelkownia – Centrum Eventowe, Clico, Kantar, Liebrecht & wooD, WeCARE i wielu innych.