Redan chce rozwijać ofertę dla zewnętrznych odbiorców na zasadzie operatora logistycznego do obsługi zamówień e-commerce. - To element mający na celu zmniejszenie uzależnienia Redan od biznesu marki Top Secret - zapewnia prezes spółki.

Operacje związane z biznesem marki Top Secret w Polsce prowadzone w 2022 r. zapewniały Redan 88 proc. przychodów ze sprzedaży.

Redan rozwija sprzedaż zagraniczną marki Top Secret.

Jesienią 2021 r., Redan rozpoczął świadczenie usług logistycznych dla zewnętrznych odbiorców.

Redan w 2022 r. uzyskał 94,3 mln zł przychodów, co oznacza niewielki 2-proc. spadek w porównaniu do poprzedniego roku.

Redan poprawił jednocześnie marże handlową o 13 proc., tj. 1,8 mln zł, w ujęciu r./r. do poziomu 15,8 mln zł.

Przyspieszająca inflacja i rosnące stopy procentowe, wybuch wojny w Ukrainie, a następnie kryzys energetyczny i dynamicznie rosnące koszty utrzymania zarówno dla klientów jak i przedsiębiorstw spowodowały pogorszenie nastrojów konsumenckich oraz spadek średnich realnych dochodów klientów.

W samym 2022 r. nie spowodowało to jednak zmniejszenia sprzedaży odzieży, choć widać było spadki dynamik wzrostu sprzedaży on-line, a powrót do zainteresowania zakupami w sklepach tradycyjnych w Polsce.

W takich okolicznościach wypracowanie przez Redan zysku netto, w kwocie 0,7 mln zł, uważam za sukces - pisze w liście do inwestorów Bogusz Kruszyński, prezes zarządu Redan.

Jak tłumaczy, z jednej strony jest to konsekwencją poprawy biznesu operacyjnego.

Bogusz Kruszyński, prezes zarządu Redan.

- Kolejny rok zwiększyła się wartość wolumenu marży handlowej na sprzedaży towarów – w 2022 roku o 1,8 mln zł, tj. 13 proc. Pomimo presji rynkowej udało nam się obniżyć koszty sprzedaży i ogólnego zarządu o 0,7 mln zł, tj. o 4 proc. Zmiany te wpłynęły pozytywnie na poprawę wyniku operacyjnego o 2,5 mln zł, choć nadal był on ujemny i wyniósł -2,7 mln zł. EBITDA zaś prawie osiągnęła próg rentowności (-72 tys. zł) - wyjaśnia.

Z drugiej strony pozytywny wpływ na wynik spółki Redan miało rozwiązanie części rezerw i odpisów dotyczących operacji ze spółką Top Secret Sp. z o.o. oraz dodatnie różnice kursowe, co pozwoliło pokryć koszty odsetkowe i wygenerować nadwyżkę 3,1 mln zł na saldzie przychodów i kosztów finansowych.

- Operacje związane z biznesem marki „Top Secret” w Polsce prowadzone w 2022 r. zapewniały Redan 88 proc. przychodów ze sprzedaży oraz 73 proc. wypracowanej marży handlowej (wraz z przychodami z tytułu usług). W praktyce jednak Redan zapewnia głównie obsługę logistyczną tych procesów i ma bardzo ograniczone możliwości wpływu na zwiększenie sprzedaży w Polsce – przychody uzyskiwane przez spółkę bezpośrednio zależą od obrotów w sklepach i e-commerce marki „Top Secret”. Te operacje pozostaną jednak w najbliższych latach podstawową działalnością Redan - zaznacza Bogusz Kruszyński.

W oparciu o własne zasoby oraz z pełną kontrolą Redan rozwija zaś sprzedaż zagraniczną marki „Top Secret”. W 2022 zmniejszyła się ona o 25 proc. (tj. 2,4 mln zł), przede wszystkim na sprzedaży realizowanej za pośrednictwem zagranicznych multibrandowych sklepów internetowych. Jest to konsekwencją postpandemicznego odreagowania wpływającego hamująco na e-commerce oraz wzrostu niepewności klientów wywołanych wojną w Ukrainie i wzrostami cen.

Na tej działalności Redan uzyskuje wyższą marżę handlową, niż na obsłudze operacji w Polsce, przy niewielkim ryzyku należności i relatywnie niskich kosztach jej prowadzenia - pisze Bogusz Kruszyński.

- Niezależnie od tegorocznych turbulencji cały czas kładziemy nacisk na rozwój sprzedaży zagranicznej - dodaje.

Cel: operacje logistyczne

Jesienią 2021 r., Redan rozpoczął świadczenie usług logistycznych dla zewnętrznych odbiorców na zasadzie operatora logistycznego do obsługi zamówień e-commerce.

- W 2022 r. uzyskaliśmy z tego tytułu prawie 1 mln zł przychodów, co oznacza ich potrojenie w porównaniu do roku poprzedniego. Jednocześnie stanowiło to prawie 7 proc. udziału w sprzedaży szeroko rozumianych usług Redan. Prowadzimy działania, aby rozwijać skalę operacji w tym zakresie i pozyskiwać nowych klientów. Jest to istotny strategicznie element mający na celu zmniejszenie uzależnienia Redan od biznesu marki „Top Secret” - zapewnia prezes spółki.

Kluczowym obszarem jest świadczenie usług logistyki kontraktowej. Postrzegamy ten obszar jako rozwojowy. Wdrożyliśmy działania w celu pozyskania kolejnych klientów. Pierwsze umowy są finalizowane, a dalsze rozmowy prowadzone – powiedział Dariusz Młodziński, członek zarządu Redan, odpowiedzialny za logistykę i rozwój tej działalności.

Dodatkowo Redan od października ub.r. zaczął osiągać wpływy z tytułu opłaty licencyjnej od zakupionych znaków towarowych „TOP SECRET”, „DRYWASH” i „TROLL”. Są one wprost proporcjonalne do wielkości sprzedaży detalicznej towarów w Polsce. Pozytywny wpływ na wzrost rentowności miała również jednorazowa transakcja dotycząca sprzedaży systemu IT do obsługi sklepów.

