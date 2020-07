Redan koryguje prognozy

Redan zakłada, że w 2020 r. sprzedaż w salonach Top Secret w Polsce spadnie o 43 proc. w porównaniu do wcześniej założonego planu na rok 2020 i o 41 proc. w porównaniu do ubiegłego roku - podano w raporcie rocznym. Aktualną sytuację w grupie przybliżył akcjonariuszom Bogusz Kruszyński, prezes zarządu Redan.

Dotychczas działalność Grupy Kapitałowej Redan opierała się na dwóch filarach – sektorze modowym, czyli marce Top Secret i segmencie dyskontowym, w którym działa sieć sklepów TXM. Jednak w 2019 r. w wyniku zmiany okoliczności i faktów zgodnie z paragrafem 8 MSSF 10 ustaliliśmy, iż Redan SA utracił kontrolę nad TXM SA w restrukturyzacji z dniem 18 lipca 2019 r. To spowodowało, że do 17 lipca 2019 r. konsolidujemy sprawozdania TXM metodą pełną, a od 18 lipca – metodą praw własności. Zmiana ta ma bardzo duży wpływ na przedstawione sprawozdanie skonsolidowane, szczególnie na poziomie wielkości sprzedaży, wyników oraz bilansu - wyjaśnia prezes Redanu w liście do akcjonariuszy.

Niezależnie od zmiany zasad konsolidacji Redan nadal pozostaje największym akcjonariuszem TXM, ale - jak zapewnia Bogusz Kruszyński w liście do akcjonariuszy - proces restrukturyzacji tej spółki posuwa się w dobrym kierunku. "Dotyczy to zarówno wymiaru biznesowego jak i finansowego. Pomimo poniesionej przez TXM w 2019 r. straty uważam, że sukcesem biznesowym jest radykalne przyspieszenie rotacji towarami w sklepach. Rok albo dwa lata wcześniej nikt nie zakładałby, że można uzyskać rotację na poziomie 94 dni średnio na całym zapasie łącznie z magazynem, co oznacza ok. 60 dni rotacji średnio na wszystkich sklepach odzieżowych. To pokazuje jak duży potencjał tkwi w skuteczności zarządzania asortymentem. Sukcesem jest także przeprowadzenie procesu dostosowywania firmy do aktualnej skali działania – zamykanie nierentownych rynków (Słowacja i Rumunia) oraz sklepów, a także ograniczenie kosztów centrali. Oba te elementy dają szansę, że w roku 2020 i kolejnych TXM będzie w stanie odbudować rentowność i powrócić do normalnej – nierestrukturyzacyjnej – działalności" - pisze.

Nie byłoby to możliwe bez restrukturyzacji finansowej. W 2019 r. spółka osiągnęła porozumienie z bankami. Już w 2020 r. został przyjęty przez wierzycieli układ, który sąd zatwierdził w ostatnich dniach. Zgodnie z warunkami układu udział Redan w TXM się zmniejszy z obecnych 58,7% akcji do 30,9% w wyniku konwersji części wierzytelności na nowe akcje, ale dzięki temu segment dyskontowy będzie miał szansę dalej działać i jego wartość będzie rosła.

