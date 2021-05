Redan poprawił wyniki. Pomogła, m.in. sprzedaż zagraniczna Top Secret

Marża handlowa zwiększyła się aż o 75 proc. do 3,5 mln zł.

Pozytywny wpływ na osiągnięte wyniki miała przede wszystkim wprowadzona od września ub.r. zmiana zasad współpracy z Top Secret oraz zwiększenie sprzedaży zagranicznej produktów tej marki.

W efekcie spółka Redan poprawiła wynik na sprzedaży o 0,9 mln zł, choć nadal był on ujemny i wyniósł ‑1,3 mln zł.

- W pierwszym kwartale br. nadal utrzymywała się trudna sytuacja w branży odzieżowej. Zakaz handlu w galeriach handlowych obowiązywał dłużej niż w tym samym okresie rok wcześniej. W porównaniu do poprzedniego roku wyraźnie zmieniło się jednak nastawienie klientów do ryzyka zachorowania na COVID-19, a tym samym wzrosła gotowość do dokonywania zakupów zarówno online oraz w sklepach tradycyjnych nie objętych zakazem handlu. Wypracowana przez nas znaczna poprawa wyników to także efekt, wprowadzonych od września 2020 r., zmian zasad współpracy z Top Secret, które zapewniły Redan zwiększenie poziomu marży handlowej z 7,3% do 11,1%. Operacje związane z biznesem marki Top Secret pozostają podstawowym zakresem naszej działalności - powiedział Bogusz Kruszyński, Prezes Zarządu Redan.

Redan w I kwartale br. osiągnął 21 mln zł obrotów, co stanowi wzrost o 37% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Marża handlowa zwiększyła się o 75% do 3,5 mln zł. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu urosły natomiast jedynie o 15%. W efekcie spółka poprawiła wynik na sprzedaży o 0,9 mln zł, choć nadal był on ujemny i wyniósł ‑1,3 mln zł.

Redan konsekwentnie rozwijał sprzedaż zagraniczną marki Top Secret. W pierwszym kwartale 2021 r. wzrosła ona o blisko 2 mln zł, czyli aż o 680%. Z tego 1,2 mln zł pochodziło z przejęcia operacji realizowanych w 2020 r. przez Top Secret, a 0,7 mln zł ze zwiększenia skali operacji z dotychczasowymi partnerami oraz pozyskania nowych odbiorców. - Na tej działalności uzyskujemy wyższą marżę handlową, przy niskim ryzyku należności i relatywnie niskich kosztach jej prowadzenia. Dlatego w kolejnych okresach będziemy kłaść intensywny nacisk na rozwój skali sprzedaży zagranicznej – dodał Bogusz Kruszyński.