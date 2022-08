Redan wchłania Top Secret i amortyzuje długi

Sieć sklepów stacjonarnych, z których korzysta upadająca marka Top Secret jak i sklep internetowy są własnością innej spółki - Top Secret Fashion Story Sp. z o.o.









Autor: Tamara Marczewska

Dodano: 24 sie 2022 13:02

Redan SA nabył warunkowo prawa do znaków towarowych Top Secret i wystąpił z wnioskiem do HSBC, o przyznanie spółce kredytu w takiej samej wysokości, w jakiej korzystał dotychczas Top Secret. Nie zniknie też sieć sklepów działająca pod tym brandem, bo od zawsze należała do innej spółki, choć o podobnej nazwie. Trwa ratowanie dorobku Top Secret.