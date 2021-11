Redan wystartował z obsługą zamówień e-commerce. Na zyski trzeba jednak jeszcze poczekać

Redan systematycznie poprawia osiągane wyniki finansowe. W pierwszych trzech kwartałach br. o 54% zwiększył w ujęciu r./r. wypracowaną marżę handlową.

Wynik na sprzedaży poprawił się z kolei o 1,6 mln zł choć wciąż jest jeszcze ujemny.

W trzecim kwartale br. spółka pozyskała pierwszego zewnętrznego klienta, poza Top Secret, dla którego rozpoczęła świadczenie usług związanych z obsługą zamówień e-commerce.

Zarząd Redan zamierza zwiększyć skalę realizowanych operacji logistycznych i pozyskać kolejnych klientów.

Dla Redan operacje związane z biznesem marki Top Secret były w pierwszych trzech kwartałach br. i nadal pozostaną podstawowym zakresem działalności. Zapewniły 88% przychodów oraz 88% wypracowanej marży handlowej. Obejmowały przede wszystkim realizację operacji logistycznych związanych z obsługą kanałów dystrybucji w Polsce. Prowadzona była również sprzedaż towarów tej marki do odbiorców zagranicznych. Redan świadczył również specjalistyczne usługi dla grupy kapitałowej Top Secret oraz dla TXM.

- W pierwszych trzech kwartałach br. znacznie poprawiliśmy wyniki finansowe, ale jeszcze nie udało nam się przekroczyć progu rentowności. Po słabszym początku roku, kiedy wprowadzane były zakazy handlu odzieżą w galeriach handlowych, od maja widoczne było odbicie sprzedaży. Dzięki temu w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy zwiększyliśmy o 8% w ujęciu r./r. sprzedaż towarów do grupy Top Secret, pomimo zmniejszenia jej sieci handlowej także o 8%. Pozytywny wpływ na wyraźną poprawę wyników Redan miała także wprowadzona w zeszłym roku zmiana zasad współpracy z Top Secret. W efekcie wzrosła uzyskiwana przez nas marża handlowa na sprzedaży towarów tego brandu do odbiorców w Polsce z poziomu 7,3% do 11,2%. Zwiększyliśmy również zagraniczną sprzedaż wyrobów tej marki o 3,9 mln zł, czyli aż o 147%. Na tej działalności uzyskujemy znacznie wyższą marżę handlową, przy niskim ryzyku należności i relatywnie niskich kosztach jej prowadzenia. Dlatego w kolejnych okresach będziemy nadal intensyfikować rozwój tej części biznesu - powiedział Bogusz Kruszyński, Prezes Redan.