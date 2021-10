Redefinicja segmentu retail. Jak będzie wyglądać?

Redefinicja segmentu retail w Polsce rozpoczęła się już przed wybuchem pandemii COVID-19. Wynikało to z dojrzewania rynku, jego nasycenia oraz ogólnych zmian w zachowaniu i oczekiwaniach konsumentów obecnych czasów. Pandemia cały ten proces przyśpieszyła.

Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield przygotowała raport pt. „Rynek powierzchni handlowych - powrót optymizmu?”.

Pandemiczna potyczka prawna

Ostatnie półtora roku było trudnym doświadczeniem zarówno dla właścicieli obiektów jak i najemców centrów handlowych. Pandemia pokrzyżowała wiele szyków biznesowych, strategicznych, a ustawodawca nie ułatwił sytuacji ingerowaniem w umowy najmu, co spowodowało dodatkowo niepotrzebne zantagonizowanie rynku. Początkowo nikt nie spodziewał się wielokrotnych lockdownów, każdy kolejny wprowadzał spore zamieszanie i chaos. Z miesiąca na miesiąc sytuacja dochodowa robiła się coraz mniej atrakcyjna, rozgrzewał się również spór administracyjno-prawny w kontekście umów najmu. Ostatecznie całe zamieszanie nie wpłynęło jednak na relację właściciel-najemca, obie strony podjęły rozmowy na temat możliwych rozwiązań niezależnie od Tarczy Antykryzysowej, co poskutkowało podpisaniem aneksów obniżkowych w niemal ¾ przypadków.

- W kontekście zamknięć sklepów, konkluzja badania jest taka, iż 3-4 proc. likwidacji było rezultatem braku porozumienia pomiędzy stronami, zaś w dużej mierze była to klasyczna restrukturyzacja portfela, polegająca na zredukowaniu liczby sklepów, które już przed pandemią były nierentowne bądź nie pasowały do koncepcji detalisty – mówi Paulina Bauer, Associate, Head of Retail Asset Services Poland, Cushman & Wakefield.

Pojawił się natomiast dylemat czy wejść w spór przeciwko Skarbowi Państwa. W badaniu, ponad 69 proc. ankietowanych (w ujęciu GLA) deklaruje, że nie podejmie kroków sądowych i decyzja ta wynika głównie z polityki wewnętrznej – 25 proc. Z drugiej strony właściciele 29 proc. badanego GLA, albo planują pozew zbiorowy, albo wyrażają chęć przyłączenia się do niego. Napiętą już sytuację podgrzewał, również fakt niejasnych interpretacji ustanowionego prawa. Odpowiedź na pytanie dotyczące interpretacji „świadczenia na rzecz wynajmującego” zdefiniowanego w ustawie pokazuje jak bardzo różnią się stanowiska wynajmujących. Ponad 43 proc. za takie uznaje czynsz plus opłatę eksploatacyjną i marketingową, 40 proc. wszystkie opłaty fakturowane na najemców, 15 proc. wyłącznie czynsz zaś 2 proc. czynsz i marketing fee.