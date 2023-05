REDKOM ruszył z przebudową Ozimska Park. Generalnym Wykonawcą inwestycji została spółka Daldehog Poland.

Centrum handlowe będzie jednym z ważniejszych i najbardziej nowoczesnych na mapie Opola.

Otwarcie Ozimska Park w nowej odsłonie zaplanowane jest na IV kwartał br.

Trwają intensywne prace w ramach przebudowy Ozimska Park. Przyjęliśmy bowiem ambitny plan sprawnej modernizacji obiektu, który przy wsparciu naszego doświadczonego partnera – firmy Daldehog, planujemy zrealizować jeszcze w tym roku. Ozimska Park to rewitalizacja starego konceptu Galerii Ozimska, która w nowoczesnej odsłonie ma szansę stać się ważnym centrum dla mieszkańców Opola i przyjezdnych – podkreśla Łukasz Komierowski, prezes REDKOM Development.

Wśród firm, które wynajęły już powierzchnię w odnowionej Ozimska Park, znalazła się sieć spożywcza Kaufland i marka odzieżowa Sinsay. Do tego grona dołączyć ma również market z artykułami budowlano-dekoracyjnymi, a także drogeria oraz apteka. Na terenie obiektu wydzielona będzie ponadto przestrzeń dla punktów gastronomicznych. Całkowita powierzchnia najmu po przebudowie wyniesie ok. 18 000 mkw, z miejscem na działalność ponad 30 punktów handlowych i usługowych. Pomiędzy budynkami powstaje pasaż z elementami zieleni, który zachęcać będzie do spędzania czasu z rodziną i przyjaciółmi. Retail park zlokalizowany jest w ścisłym centrum stolicy województwa opolskiego, przy ul. Ozimskiej 72 i będzie stanowił jedno centrum handlowe wraz z istniejącym sklepem Agata Meble.

Generalny Wykonawca - Daldehog Poland to sprawdzony partner działający na polskim rynku od wielu lat. Posiada bogate doświadczenie w kompleksowej realizacji zróżnicowanych projektów, w tym handlowo-usługowych.

Za wynajem powierzchni w Ozimska Park odpowiada Mallson oraz JLL. Nadzór inwestorski nad procesem komercjalizacji oraz zarządzanie obiektem realizuje z kolei Scallier.

