Redukcja kosztów wspólnych i oszczędności energii elektrycznej w centrach handlowych Metro Properties

W minionym roku osiągnięto oszczędności zużycia energii elektrycznej, uzyskane w wyniku prac modernizacyjnych i zarządczych w ilości 384 119 kWh.

Metro Properties po raz trzeci uzyskało od Prezesa URE Świadectwo efektywności energetycznej tzw. „Białe Certyfikaty” potwierdzające wdrożenie w centrach z portfolio firmy skutecznych działań w celu oszczędności energii elektrycznej i redukcji emisji dwutlenku węgla.

Prace modernizacyjne prowadzone były w pięciu obiektach M1 zarządzanych przez Metro Properties w Polsce: w Zabrzu, Bytomiu, Łodzi, Poznaniu i Radomiu.

Uzyskane oszczędności energii elektrycznej sięgają ponad 384 100 kWh w skali roku, co mimo galopujących podwyżek przekłada się na stabilne utrzymanie kosztów wspólnych, w których partycypują wszystkie firmy, prowadzące swój biznes w centrach Metro Properties w Polsce. Taki wydatek energii elektrycznej w ciągu roku jest porównywalny ze zużyciem energii przez ok. 150 domów jednorodzinnych. Aspekt finansowy wiąże się też bezpośrednio z wątkiem ekologicznym, a przeprowadzone działania doprowadziły do redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery o przeszło 276, 100 Mg w skali roku. Tyle emituje

w ciągu roku do atmosfery około 30 dorosłych osób.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Zaawansowana analityka i kontrola wszystkich ważnych wskaźników funkcjonowania centrów to istotny aspekt naszej pracy, jako wyspecjalizowanego zarządcy obiektów handlowych. Utrzymanie przez wiele lat dotychczasowego poziomu kosztów wspólnych jest możliwe, dzięki konsekwentnym działaniom poprawiającym efektywności funkcjonowania centrów z naszego portfolio - innowacjom i generowanym oszczędnościom. Pozyskana w wyniku modernizacji redukcja zużycia energii elektrycznej wprost przełoży się na funkcjonowanie naszych najemców, bo mimo systematycznego wzrostu cen na rynku wdrażanie w ten sposób oszczędności pozwalają utrzymać koszty na stabilnym poziomie– mówi Renata Kinde-Czyż, prezes Metro Properties.

1

2