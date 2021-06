Reesco Retail dołącza do PRCH

Należąca do Grupy Reesco, spółka Reesco Retail, dołączyła do Polskiej Rady Centrów Handlowych.

Reesco Retail specjalizuje się w budowaniu i przebudowywaniu powierzchni handlowych.

Spółka Reesco Retail jest odpowiedzialna za kompleksową przebudowę CH Bonarka w Krakowie.

Reesco Retail działa na trzech płaszczyznach: od dostosowania powierzchni i wykonania prac aranżacyjnych dla najemcy, przebudowy obiektu dla wynajmującego, a skończywszy na budowie obiektów o charakterze retail parków i obiektów typu convenience center. Reesco Retail doradza klientom, kosztorysuje i kontroluje koszty budowy, a także projektuje, nadzoruje i wykonuje prace budowlane w ramach design & build.

- Właściciele i zarządcy obiektów retailowych potrzebują doświadczonych partnerów, którzy będą umieli przeprowadzić cały proces inwestycyjny z uwzględnieniem nowych potrzeb dotyczących przebudowy, rozbudowy lub rearanżacji powierzchni. Chcemy jak najszerzej dotrzeć do sektora i wspierać go doradzając oraz odpowiadając na potrzeby związane z przebudowami obiektów handlowych. Dołączenie do organizacji zrzeszającej firmy, w których rękach znajduje się aż 70 proc. powierzchni centrów handlowych w Polsce, jest dla nas ważnym krokiem w tym kierunku - mówi Lucyna Śliż, Head of Development, Reesco Retail.

Managerowie i inżynierowie Reesco Retail zdobyli doświadczenie po stronie agencji doradczych, reprezentowania sieci handlowych i generalnego wykonawstwa dla rynku retail. Reesco Retail należy do Grupy Reesco, która w ciągu ostatnich 10 lat dostarczyła na rynek ponad 700 000 mkw. nowej przestrzeni biurowej, handlowej i hotelowej. Spółka Reesco Retail jest odpowiedzialna za kompleksową przebudowę CH Bonarka w Krakowie.

- Cieszymy się, że Spółka Reesco Retail zdecydowała się dołączyć do PRCH. To dowód zaufania dla działań prowadzonych przez naszą organizację w ostatnim, bardzo trudnym dla całej branży czasie. Jesteśmy przekonani, że siła firm członkowskich wynika z wymiany wiedzy i doświadczeń poszczególnych członków, dlatego liczymy, że nawiązana współpraca pomoże rozwijać się zarówno Reesco Retail, jak i wzmocni głos całej naszej organizacji – mówi Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający PRCH.

Polska Rada Centrów Handlowych to największa organizacja w Polsce zrzeszająca ponad 200 firm z sektora centrów handlowych, działająca na rzecz rozwoju branży.