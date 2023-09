Budowa Bramy Bieszczad to dla spółki Refield nowy etap.

Spółka prowadzi intensywnie negocjacje z najemcami w celu szybkiego sfinalizowania umów najmu.

Plany są takie, by do końca roku komercjalizacja obiektu wynosiła 50 proc. Chcemy, by do połowy czerwca 2024 było to już 100 proc, podpisanych umów najmu - mówi Roland Kaczmarek manager ds. komercjalizacji Refield.