W Bielsku-Białej po raz pierwszy otwarto sklep marki Regatta ze odzieżą sportową.

Regatta Polska już otwarta! Zapraszamy do naszego nowego sklepu! 🏔️ Z okazji otwarcia czeka na Was dodatkowe -60% na drugą sztukę! 🧥🥾 Z promocji skorzystacie aż do soboty (4.02.2023 r.). Rabat naliczany jest od ceny aktualnej. - pisze na portalu Facebook Gemini Park Bielsko-Biała.