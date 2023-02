Na mapie sieci odzieży outdoorowej Regatta Great Outdoors w nowym roku pojawiły się dwa nowe sklepy. Firma zapowiada, że nie zwolni tempa.

Regatta Great Outdoors zadebiutowała w dwóch polskich miastach.

Rzeszów i Bielsko-Biała zyskały nowe źródło z odzieżą outdoorową.

W 2023 roku marka będzie kontynuować omnichannelowe podejście.

W galeriach handlowych w Rzeszowie i Bielsku-Białej zawitały nowiutkie szyldy Regatta Great Outdoors. Firma zapewnia, że na tym się nie zatrzyma.

Polscy klienci poszukujący dobrej odzieży outdoorowej znajdą nas w 15 sklepach własnych - w dużych miastach, oraz w niemal 50 sklepach partnerskich. W ostatnich miesiącach na mapie sklepów własnych Regatta Great Outdoors pojawiły się dwie nowe placówki - sklep w Galerii Rzeszów, otwarty w grudniu minionego roku oraz salon w Gemini Park Bielsko-Biała, który zaprasza klientów od początku lutego tego roku - Michał Sikora PR Manager Regatta Great Outdoors.

Podobne tempo rozwoju w regionie marka planuje utrzymać w 2023 roku - Przy czym bardzo ważna będzie analiza potencjału lokalizacji - optymalna dla nas powierzchnia sklepu to ok. 300 mkw. Będziemy aktywni marketingowo, wzmacniając i poszerzając ubiegłoroczne działania w mediach - tradycyjnych i społecznościowych. Kontynuujemy nasze omnichannelowe podejście - z szeroką gamą produktów dostępną na regatta.pl oraz naszą obecnością na online'owych marketplace'ach - wyjaśnia Michał Sikora.

Produkty marki Regatta to odzież outdoorowa i lifestyle'owa dla całej rodziny. Polski oddział Regatta Great Outdoors zarządza również sklepami własnymi marki w Czechach, na Słowacji, Litwie i Łotwie. To łącznie kolejne 9 placówek, z czego 3 - w Ostrawie, Bańskiej Bystrzycy i Preszowie - dołączyły do sieci w 2022 roku.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl