994 ton elektrośmieci zebranych podczas ostatnich dwóch edycji akcji „Kwiaty za elektrograty” to wynik lepszy prawie o 20 proc. w stosunku do zeszłego roku.

W tegorocznej akcji z udziałem wszystkich sklepów Castorama i Brico Depot w Polsce największym zaangażowaniem wykazali się mieszkańcy Rybnika i Cieszyna.

Zwycięskie miasta otrzymają w sumie 50 tys. zł na rewitalizację wybranych przez lokalne społeczności obszarów zieleni.

Jesienna akcja „Kwiatów za elektrograty” odbyła się 8-11 września br. w sklepach Castorama i Brico Depot na terenie całego kraju. Od ponad 7 lat Klienci sieci sklepów Castorama Polska co roku przynoszą zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, a w zamian otrzymują nieodpłatnie sadzonki pięknych sezonowych kwiatów – bratków na wiosnę i wrzosów na jesień. Podczas ostatniej jesiennej edycji akcji Castorama rozdała łącznie ponad 315 tys. kwitnących wrzosów i zebrała w ten sposób 615 ton zużytego sprzętu, który następnie przekazała do utylizacji.



Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w tę wyjątkową inicjatywę, która z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Temat właściwego zagospodarowania elektroodpadów zyskuje na aktualności i stanowi ważny element naszych działań mających na celu ochronę środowiska. Dzięki tej akcji mieszkańcy Rybnika i Cieszyna zyskają nową odświeżoną bioróżnorodną przestrzeń z czego jesteśmy niezwykle dumni - mówi Paweł Świętochowski Kierownik ds. Relacji Biznesowych i Projektów Społecznych.

„Elektroodpady” to szeroka gama produktów, które codziennie trafiają na śmietnik, a zaliczamy do nich wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego jak pralki i piece elektryczne, urządzenia informatyczne i telekomunikacyjne (laptopy, drukarki), urządzenia konsumenckie i panele fotowoltaiczne (kamery wideo, lampy fluorescencyjne) a także małe urządzenia gospodarstwa domowego (odkurzacze czy tostery). Do elektrośmieci zaliczamy również narzędzia elektryczne.

Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny zawiera potencjalnie szkodliwe materiały zanieczyszczające środowisko i zwiększające ryzyko dla zdrowia człowieka i natury takich jak np. ołów dlatego nie można go wyrzucać do śmietnika, ale oddać do wyznaczonego punktu zbiórki. Następnie sprzęt trafia do zakładów przetwarzania, gdzie zostaje poddany procesowi dekompozycji i rozbiórki. W zakładach recyklingowych elektroodpady są przerabiane na nowy surowiec, taki jak stal, aluminium, guma, szkło czy miedź, dzięki czemu mają szansę na drugie życie.

Cykliczna akcja „Kwiaty za elektrograty” i związany z nią program „Zieleń za elektrograty” jest okazją do promocji proekologicznych postaw wśród klientów i ma realny wpływ na kształtowanie odpowiedzialnej gospodarki odpadami. Akcja jest częścią strategii zrównoważonego rozwoju Castorama Polska, która jako firma odpowiedzialna społecznie, wspiera społeczności lokalne i dba o środowisko. Castorama Polska jest częścią międzynarodowej Grupy Kingfisher, w ramach której realizuje ogłoszoną w czerwcu 2020 roku strategię „Powered by Kingfisher”, która określa cztery priorytety polityki odpowiedzialnego biznesu: działania na rzecz pracowników, tworzenie przyjaznego i odpowiedzialnego miejsca pracy, działania na rzecz planety, klientów oraz społeczności lokalnych.

