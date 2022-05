Rekordowe wyniki odwiedzalności i akcje pomocowe w Galerii Chełm

W marcu minęły dwa lata od otwarcia Galerii Chełm, należącej do Equilis i Acteeum. Obiekt stopniowo notuje coraz wyższe obroty. Włącza się także w akcje pomocowe na rzecz lokalnej społeczności, a ostatnio - poszkodowanych w wyniku wojny.

Galeria Chełm notuje stopniowy wzrost odwiedzalności. W 2021 r. obroty w obiekcie były wyższe o niemal 50 proc. od uzyskanych w 2020 r.

Zespół galerii zaangażowany jest także w działania wspierające lokalną społeczność. W czasie pandemii było to m.in. zapewnienie wsparcia lokalnym służbom medycznym, służbom straży pożarnej czy szpitalowi w Chełmie.

Obecnie obiekt zaangażowany jest w pomoc poszkodowanym w wyniku wojny w Ukrainie.

Pomimo początkowych trudności, spowodowanych ograniczeniami sanitarnymi wywołanymi koronawirusem, Galeria Chełm systematycznie poprawia wskaźniki odwiedzalności i obrotów. W 2021 r. obiekt odnotował obroty wyższe o niemal 50 proc. od tych uzyskanych w 2020 r. Mocną tendencję wzrostową widać również w pierwszym kwartale bieżącego roku, w którym obroty najemców były o ponad 50 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2021 r.

Łączna liczba odwiedzających galerię w roku 2021 była z kolei wyższa o ponad 60 proc. od frekwencji z 2020 r. O wzroście zainteresowania ofertą galerii dobrze świadczy również fakt, że średnia dzienna odwiedzalność w pierwszym kwartale br. była wyższa o ponad 30 proc. od analogicznego wskaźnika dla 2021 r. Wygląda na to, że ta tendencja utrzyma się w kolejnych miesiącach.

Galeria Chełm jednym z liderów pomocy w regionie

Zespół galerii wspierany przez inwestorów – Equilis i Acteeum – od otwarcia obiektu jest zaangażowany w działania wspierające lokalną społeczność. Aktywnie współpracuje z wieloma organizacjami, stowarzyszeniami oraz fundacjami działającymi w mieście i regionie.

"Chcemy wnieść jak największą wartość dla lokalnej społeczności"

- Jako współinwestorzy Galerii Chełm czujemy się w szczególny sposób zobowiązani do organizacji działań pomocowych, skierowanych do najbardziej potrzebujących osób w regionie. Dlatego też czynnie i praktycznie wspieramy wysiłki zespołu Galerii Chełm, aby wnieść jak największą wartość dla lokalnej społeczności, szczególnie w trudniejszych okolicznościach – mówi Tomasz Szewczyk, partner zarządzający Acteeum Group.

Z powodu pandemii koronawirusa początkowo – w naturalny sposób – działania koncentrowały się na zapewnieniu wsparcia lokalnym służbom medycznym, służbom straży pożarnej czy Samodzielnemu Publicznemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Chełmie. Stopniowo inicjatywy wsparcia zwiększały się i dotyczyły także pomocy lokalnym rodzinom, seniorom oraz chorym.

Później przyszła kolej na wsparcie innych grup. Zorganizowano pomoc dla osób potrzebujących, wskazanych przez Fundację Jest Otwarte. Jej podopiecznymi na co dzień są dzieci i całe rodziny będące w trudnej sytuacji życiowej, osoby z niepełnosprawnościami, chore, samotne mamy, seniorzy. Dla tych osób regularnie, m.in. z okazji rozmaitych świąt, zespół Galerii Chełm wraz z najemcami, przygotowuje paczki z artykułami spożywczymi czy higienicznymi, niezbędnymi w każdym domu.

Inicjatywy wsparcia lokalnej społeczności dotyczyły także podopiecznych lokalnych domów dziecka. Wychowankowie Domu Małych Dzieci otrzymali z rąk Misia Chełmisia – oficjalnej maskotki Galerii, m.in. zabawki, sprzęt sportowy oraz ubranka. Z kolei Chełmskiemu Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie, poza upominkami dla wszystkich mieszkańców, najemcy obiektu przekazali także dwa nowoczesne komputery stacjonarne.

Maraton pomocy trwa

- Wybuch wojny w Ukrainie – ok. 30 km od Galerii Chełm – nie mógł pozostać bez echa. Nasza załoga od samego początku wspierała mieszkańców Ukrainy przybywających do miasta i okolic. (...) Od razu zorganizowaliśmy zbiórkę artykułów niezbędnych dla uchodźców. Potrzebne dary przekazaliśmy do tymczasowego Ośrodka Dla Uchodźców w Brzeźnie, punktów recepcyjnych w Janowie koło Chełma i Hotelu „Duet” i do Kościoła Chrześcijan Baptystów, gdzie od początku wojny na Ukrainie schronienie znajduje prawie 300 osób dziennie – opowiada Grzegorz Jurkowski, dyrektor Galerii Chełm.

Pomysłów na to, co można robić, było wiele. Maskotka Galerii Chełm – Miś Chełmiś, wraz z animatorką kreatywną, odwiedzała więc dzieci przebywające w chełmskich punktach, by te choć na moment mogły zapomnieć o koszmarze wojny.

Zorganizowano także konwój z darami spożywczymi, medycznymi i higienicznymi ze szwedzkiego miasta Kristianstad bezpośrednio do punktów recepcyjnych w Chełmie oraz do Łucka i Kijowa. Zespół centrum handlowego zaangażował się także w akcję specjalną organizowaną przez BACH (Kościół Chrześcijan Baptystów) pod hasłem „Podaruj paletę”. W jej ramach potrzebne rzeczy wysyłane są bezpośrednio mieszkańców Łucka w Ukrainie, z którym to miastem zostało podpisane porozumienie o współpracy.

Galeria Chełm wciąż pomaga

Pierwsza fala pomocy, napędzana energią zespołu Galerii Chełm, jej najemców i klientów, z czasem została zastąpiona działaniami koordynowanym przez międzynarodowy zespół Equilis. Zaangażował się nie tylko oddział w Polsce, wsparcie płynie także z pozostałych 6 krajów Europy, w których działa deweloper.

Firma organizuje pomoc finansową i materialną w zakresie, który w Polsce nie jest obecnie możliwy do zrealizowania. Potrzebne są bowiem środki ochrony osobistej czy środki opatrunkowe, których w sprzedaży detalicznej nie można już nad Wisłą kupić. Na szczęście na zachodzie Europy jest to wciąż realne. Cel to ustanowienie Galerii Chełm europejskim centrum pomocowym Equilis.