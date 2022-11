Podczas tegorocznego Black Friday, Black Week i Cyber Monday klienci sklepów internetowych kupowali zdecydowanie więcej, niż w pozostałych tygodniach listopada. Tak wynika z danych IdoSell.

W 2020 roku pandemia COVID-19 i zamknięcie galerii handlowych sprawiły, że cały listopad był dla e-sklepów wyjątkowy. W 2021 historia z obostrzeniami się nie powtórzyła, pomimo tego podczas Black Week sklepy internetowe odnotowały duże wzrosty. Z kolei w 2022 roku sytuacja jest bardziej skomplikowana. Jakie były w tym roku Black Week i Cyber Monday?



Tegoroczny Black Week okazał się trochę inny niż w poprzednich latach. Zazwyczaj czarny piątek był momentem, w którym w sklepach opartych o platformę IdoSell można było odnotować zdecydowanie większy ruch, a poziom sprzedaży zdecydowanie przewyższał inne dni roku. Bardzo duże tendencje wzrostowe można było też obserwować w porównaniach Black Friday rok do roku. Teraz w czasie samego czarnego piątku liczba transakcji była zbliżona do tej z ubiegłego roku (wzrost o ok. 6 proc.). Z kolei Black Week (czyli okres od 21 do 28 listopada) był najlepszym tygodniem listopada i stanowił aż 39 proc. liczby transakcji z całego miesiąca oraz 37 proc. wartości transakcji z całego miesiąca.

To oznacza, że konsumenci kupowali więcej podczas tegorocznego Black Friday. Zauważyliśmy, że o ile sam czarny piątek nie rośnie wyjątkowo szybko rok do roku, tak cały Black Week miał wyjątkowe wyniki. Pokazuje nam to, że konsumenci szukają okazji nie tylko podczas samego piątku, ale przez cały tydzień obniżek cenowych. Oznacza to również, że sklepy zaczynają obniżki już dużo wcześniej, nie skupiając się na jednym dniu w tygodniu. Tegoroczny Black Week był bardzo udany dla naszych merchantów. Cieszymy się, że udało nam się obsłużyć cały duży ruch przychodzący w tym czasie do sklepów naszych klientów. Jesteśmy dumni z pracy, którą wykonaliśmy przed startem Black Week, żeby upewnić się, że sklepy będą pracowały szybko, bezproblemowo i pozwolą naszym merchantom na wzrost - mówi Wojciech Łaszkiewicz Head of Product Management w IdoSell.





W listopadzie 2021 GMV (Gross Merchandise Value) sklepów internetowych opartych o platformę IdoSell wyniosło prawie 1,65 mld zł. To o 39 proc. więcej niż w analogicznym okresie w roku 2020. Dodatkowo, pod koniec miesiąca (czas, na który przypadły Black Week i Cyber Monday), sprzedaż w e-sklepach była o 120 mln (o 25 proc.) większa niż w pozostałych tygodniach listopada 2021 roku. Również liczba transakcji w tych sklepach zwiększyła się o 25 proc.

W 2020 roku (w listopadzie) w sklepach, które korzystają z IdoSell, liczba transakcji w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r. była wyższa o 58,3 proc. GMV w sklepach opartych o IdoSell było wtedy o 73,49 proc. większe niż rok wcześniej (wyniosło 1,2 mld zł).

Black Friday to tylko początek dużych promocji w sklepach internetowych. Czwarty kwartał to najbardziej gorący czas w e-commerce.

Końcówka roku w handlu internetowym to czas żniw i kumulacja okazji do zakupów. Wszystko zaczyna się od Black Friday. Później następuje Cyber Monday, Dzień Darmowej Dostawy i okres bożonarodzeniowy. Sprzedawcy mają ręce pełne roboty. Z roku na rok jest to coraz bardziej widoczne – wymienia Sara Dzierżawska, brand manager w IdoSell.

