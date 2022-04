Rekordowy rok LPP

EBIT LPP wzrósł do 1,479 mld zł ze 153 mln zł. EBITDA grupy wyniosła blisko 2,63 mld zł, co oznacza wzrost o 114,2 proc. rdr, a przychody wyniosły 14,03 mld zł wobec 7,85 mld zł rok wcześniej - wzrost o ok. 80 proc. rdr.

- Rok 2021, pomimo że wciąż naznaczony ogólnoświatową pandemią, przeszedł do historii LPP jako najlepszy pod względem wyników finansowych spółki. Nie zabrakło w nim jednak wyzwań, z jakimi przyszło nam się mierzyć. Zerwane łańcuchy dostaw, problemy w pozyskaniu surowców do produkcji materiałów, zwłaszcza bawełny organicznej i sukcesywnie rosnąca inflacja potęgowały trudności. Dużym czynnikiem neutralizującym tę sytuację okazał się jednak obserwowany niemal na wszystkich rynkach Europy trend tzw. odroczonego popytu - napisał w liście do akcjonariuszy prezes LPP Marek Piechocki.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Po serii lockdownów jakich doświadczyliśmy w 2020 roku, kolejny przyniósł znaczące uspokojenie. Powrót do szkół i biur, przywróciły w społeczeństwie potrzebę nadrobienia konsumpcji, z której zrezygnowano rok wcześniej. Już od pierwszego kwartału ubiegłego roku nasza sprzedaż zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online wyraźnie poprawiła się. Dwucyfrowe wzrosty sprzedaży stacjonarnej i równie wysoka dynamika w kanale online utrzymywały się niezmiennie przez 12 miesięcy. Dzięki temu w 2021 roku wypracowaliśmy najwyższe przychody w historii spółki wynoszące 14,0 mld zł - podsumował Piechocki.