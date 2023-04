O ciężkim minionym roku w branży e-commerce na Europejskim Kongresie Gospodarczym mówił Daniel Rogiński, dyrektor generalny Zalando CEE.

Rynek e-commerce ma za sobą ciężki rok. Po dynamicznych wzrostach, które spowodowała pandemia i towarzyszące jej lockdowny, w 2022 roku nastąpiło tąpnięcie w branży. O ciężkim minionym roku w perspektywie całej branży mówił na Europejskim Kongresie Gospodarczym Daniel Rogiński, dyrektor generalny Zalando CEE.

Ciężki rok dla e-commerce

2022 rok był na pewno cięższy i to doskonale dla branży e-commerce. Z jednej strony mieliśmy luzowanie restrykcji covidowych, czyli naturalny powrót konsumentów do sklepów stacjonarnych. Pamiętajmy, że tak naprawdę największym konkurentem każdego sklepu internetowego, nie jest inny sklep internetowy, a handel tradycyjny, stacjonarny. Na to wszystko nałożył się jeszcze wybuch wojny w Ukrainie – wyliczał Rogiński.

I chociaż samo Zalando ma za sobą dobry rok, w którym spółka mogła sobie pozwolić na ekspansję na rynki m.in. rumuński i węgierski, a platforma przekroczyła 50 mln aktywnych użytkowników w Europie, to śledząc sytuację w branży można było zauważyć radykalną różnicę pomiędzy sytuacją z początków pandemii, a tą w 2022 roku.

Widzimy to bardzo na lokalnym podwórku. Kiedy czytamy wyniki finansowe różnych polskich spółek e-commercowych, widać jak trudny był to dla nich rok. Mamy przykłady spółek, które w ciągu jednego roku lądowały z super pozytywnej EBIDTy na super negatywnej. To właśnie rok 2022 był czasem weryfikacji: czy dana firma jest w odpowiednim miejscu, czy ma odpowiednie zespoły, żeby dalej rozwijać ten biznes – mówił Daniel Rogiński.

Budowanie relacji

Jaki przepis na radzenie sobie z wyzwaniami, przed jakimi stanęła branża e-commerce miał dyrektor generalny Zalando CEE? Przede wszystkim podkreślał budowanie relacji – zarówno z klientami, jak i z partnerami biznesowymi. Na przykład poprzez implementację nowych technologii.

Branża modowa ma w tej materii jeszcze bardzo dużo do zrobienia, np. w zakresie tematu zwrotów, których główną przyczyną jest brak doboru odpowiedniego rozmiaru. Mocno walczymy, żeby do tych zwrotów po prostu nie dochodziło. Staramy się być bardzo mocno do przodu, testując wirtualne przymierzalnie – zauważał Rogiński, dodając:

– Tutaj właśnie wykorzystujemy różnego rodzaju technologie, z jednej strony narzędzia AI, z drugiej strony po prostu obrazowanie. Robimy tak, żeby każdy z naszych klientów mógł wręcz wirtualnie wypróbować, jak to ubranie będzie na nim leżeć, na jego własnym, osobistym awatarze. To już jest dzisiaj live – relacjonował.

Zalando stawia nie tylko na budowanie relacji z klientami za pomocą technologicznych nowinek, ale sięga także po skądinąd innowacyjne modele biznesowe. O jednym z nich Daniel Rogiński mówił na EKG.

Otwieramy nasze centra logistyczne dla naszych partnerów. Do tej pory, jeżeli polska marka sprzedająca na Zalando chciała z nami współpracować, to mogliśmy świadczyć usługę 100 proc. logistyki dla takich marek – czy sprzedawały w Polsce, czy chciały sprzedawać w Hiszpanii, Włoszech etc. Teraz tę logistykę otwieramy również dla konkurencji – mówił Daniel Rogiński.

– Dzisiaj polska marka chcąca sprzedawać w Europie, może skorzystać z naszej logistyki, we własnym kanale albo sprzedając u naszej konkurencji – wyjaśniał.

Polski e-commerce potrzebuje konsolidacji

A jak obecnie, po perturbacjach minionego roku wygląda polski rynek sprzedaży internetowej? Okazuje się, że względnie dobrze, chociaż brakuje mu skali.

– Polski e-commerce jest rzeczywiście silny. W Polsce sytuacja jest o tyle ciekawa, że w wielu obszarach mamy małą ilość graczy globalnych, niektórzy musieli bardzo szybko z polskiego rynku znikać – mówił dyrektor generalny Zalando CEE, zwracając jednocześnie uwagę, że sprzedaż internetowa w Polsce potrzebuje konsolidacji.

Aczkolwiek w wielu obszarach wymaga to jeszcze skali, aby można było konkurować. Dzisiaj koszty wytwarzania chociażby oprogramowania w Polsce nie są niższe niż w innych krajach europejskich, co powoduje, że Polski e-commerce potrzebuje konsolidacji i skali – przekonywał.

