Remigiusz Królikowski, MMG: Mamy w portfelu kilka fenomenów

Obecność HalfPrice w Galerii Różanej jest impulsem do otwarcia się na zupełnie nową grupę docelową klientów - nabywców dóbr premium.

Remigiusz Królikowski: Doświadczenia zakupowe, jakie oferują nasze obiekty powodują, że nie obawiamy się handlu elektronicznego. Dla nas e-commerce jest impulsem do dalszego rozwoju.

Fakt, że oferta rozrywkowa w obiektach MMG nie jest funkcją dominującą okazał się korzystny i korespondował ze zwyczajami zakupowymi, jakie klienci wprowadzili w życie, szczególnie w okresach pomiędzy lockdownami.

Podobno klienci pokochali małe formaty handlowe. Czy wyniki waszych centrów to potwierdzają?

Remigiusz Królikowski, Advisor to the Board Master Management Group: Podsumowaliśmy wyniki naszych obiektów w pierwszych trzech miesiącach, tuż po odmrożeniu gospodarki. Porównanie kluczowych wskaźników do 2020 r. wygląda fantastycznie, a do 2019 r. – bardzo pozytywnie. Mamy w portfelu kilka fenomenów. Jednym z nich jest Galeria Różana w Kutnie, której wskaźnik odwiedzalności rośnie nawet w porównaniu do rekordowego 2019 r. W jeszcze szybszym tempie wzrastają też obroty, co skutkuje wzmożonym zainteresowaniem najemców co do chęci kontraktowania powierzchni lub przedłużania umów najmu. Wszystko to przekłada się na fakt, że obiekt jest wynajęty niemal w stu procentach.

Czy ten sukces należy przypisywać hybrydowej formie tego obiektu?

Tak, ale nie wyłącznie. W Kutnie połączyliśmy klasyczny retail park z regularnym, galeryjnym formatem handlowym. Całość w idealnym rozmiarze, tenant miksie i lokalizacji. Kilkanaście dni temu po sąsiedzku otworzył się Leroy Merlin, co uatrakcyjniło ofertę handlową całego miejsca. W pobliżu działa też McDonald’s oraz miejski aquapark z unikatowym na ogólnopolską skalę zapleczem do uprawiania baseballa. Idealna synergia między obiektami sprawia, że klienci mieszkający w 45-minutowym zasięgu oddziaływania tego hubu handlowego odwiedzili nas w sierpniu statystycznie aż cztery razy! To fenomenalny wynik. Innym miejscem w którym z sukcesem połączyliśmy oba formaty - retail park i klasyczną galerię - jest Ciechanów.

